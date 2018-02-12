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春節6天連假 政府服務不打烊

發稿時間：2018/02/12 11:11

最新更新：2018/02/12 11:27

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（中央社記者李淑華、顧荃台北12日電）農曆春節腳步近了，15日就是除夕夜，行政院今天公布「春節期間行政機關重大服務不打烊一覽表」，包括民生物資供應、醫療與弱勢照顧、居住安全、交通疏導等各面向。

為讓民眾安心過好年，行政院長賴清德在上週的行政院會（8日）聽取內政部、衛福部、交通部與農委會等相關單位報告「107年春節期間相關服務措施」，並指示各單位妥善規劃春節服務不打烊措施。

行政院上午公布「107年春節期間行政機關重大服務不打烊一覽表」，涵蓋許多與民眾息息相關部會的單一窗口及聯絡方式，包括：內政部方面，如民眾身分證掛失，可撥打「內政服務熱線：1996」；外交部負責處理旅外國人急難救助事件，可以聯繫領事事務局桃園國際機場辦事處「外交部緊急聯絡中心」0800-085-095。

此外，國防部方面，107年春節協助外離島緊急疏運，可電洽後勤參謀次長室；交通部方面，1968 APP及網站維持24小時提供即時路況查詢服務，高公局客服專線：1968；衛福部方面，查詢醫療院所看診服務，可下載APP「全民健保行動快易通」APP（iOS及Androis）等。

賴清德上週在院會中表示，請農業委員會持續監控農產品供應量及批發價格，適時調配貨源；請衛生福利部做好春節期間重大災害、傳染病的緊急應變，加強流感防治及疫情監測，強化弱勢關懷；另請內政部督導所屬機關以及各地方政府落實春節期間的治安、居家安全及交通安全維護措施。（編輯：蘇志宗）1070212

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