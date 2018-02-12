能否獲徵召選宜縣長 陳金德：一切隨緣

（中央社記者沈如峰宜蘭縣12日電）民進黨宜蘭縣長選舉提名人選尚未出線。政壇推敲，宜蘭縣代理縣長陳金德最後可能獲得徵召出線。陳金德則表示一切隨緣，並說宜蘭選情只要條件到位，民進黨仍會勝選。



民進黨4縣市長提名初選日前協調截止，其中，宜蘭縣長提名初選部分，員山鄉長江永和與冬山鄉長謝燦輝不再堅持爭取提名，只剩下立法委員陳歐珀堅持參選，但年底宜蘭縣長選舉是否就提名陳歐珀，仍待民進黨中央執行委員會決定。



由於民進黨宜蘭縣長選舉人選一直尚未出線，政壇近日也推敲，黨中央最後可能會透過徵召方式，讓陳金德出線。



陳歐珀為投入縣長選戰，早在去年底就在宜蘭各地架設大型看板，積極行銷個人。不過，近日宜蘭市也出現陳金德個人肖像的「平安共好」看板，外界解讀他是為了選舉暖身。



「看板與選舉無關」，陳金德今天受訪時解釋，他擔任代理縣長，在春節前夕除藉此向民眾拜年之外，因他時常要下鄉說明縣府施政政策，也總是要讓鄉親認識；若這是準備選舉的看板，也不會這樣用字。



不過談起年底選舉，陳金德表示，上任代理縣長後除要打造宜居城市之外，也要忙於地方建設、整理典章制度與法規，並勤下基層，與縣民政策溝通。



陳金德強調，宜蘭是栽培他走入政壇、為民服務的地方，如今他回鄉服務，雖任期僅一年，但所做的要很具體，要讓縣民感受到他的努力，而政策方向也是要讓民眾能接受；政策若不溝通，「好事也會變成麻煩事」，例如農舍、農地的事情，就是欠缺溝通、說明，日前才變成麻煩事。



「宜蘭實質上就是選情艱困的選區」，陳金德強調，民進黨看待宜蘭選情有很多考慮，包括參與初選者的公平性、民主機制、對建設宜蘭的承諾、如何讓宜蘭更好等。必須匯集地方、中央與各方的智慧，才有辦法突圍；至於他個人就是「全力以赴，一切隨緣」，當前就是專心把縣政工作做好，讓縣民肯定，縣民對民進黨執政才會有信心，也才能重新贏得縣民信賴。



至於陳歐珀日前不斷強調黨內只有初選，沒有徵召選項。陳金德認為，對民進黨來說，每個機制都是選項，在什麼情況下發展成哪種選項，得靠智慧決定。民進黨若要繼續保有宜蘭縣，必須政策要獲得民眾信賴、提名的候選人要讓民眾肯定、黨內要團結，只要這三大條件都齊備，仍大有可為。



陳歐珀今天表示，民主是民進黨最重要的資產跟價值，目前提名程序依照黨中央初選機制與程序進行。民進黨中央一定會在3月14日的中執會中，由已經登記參加宜蘭縣長初選的名單中，選擇一名來通過及確認正式提名。現在他自己也開始整合與團結民進黨所有的力量，爭取選民支持與肯定，期盼贏得年底勝選。



至於外傳屆時可能改以徵召方式提名最後人選，陳歐珀認為依民進黨的規定及機制，不能如此操作，否則只會影響年底民進黨在宜蘭的選情。至於陳金德架設的廣告看板，他平常心看待，沒有評論。（編輯：陳怡璇/唐聲揚）1070212