/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 俄羅斯香港巴士花蓮地震平昌冬奧
>rss

能否獲徵召選宜縣長 陳金德：一切隨緣

發稿時間：2018/02/12 18:05

最新更新：2018/02/12 18:05

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者沈如峰宜蘭縣12日電）民進黨宜蘭縣長選舉提名人選尚未出線。政壇推敲，宜蘭縣代理縣長陳金德最後可能獲得徵召出線。陳金德則表示一切隨緣，並說宜蘭選情只要條件到位，民進黨仍會勝選。

民進黨4縣市長提名初選日前協調截止，其中，宜蘭縣長提名初選部分，員山鄉長江永和與冬山鄉長謝燦輝不再堅持爭取提名，只剩下立法委員陳歐珀堅持參選，但年底宜蘭縣長選舉是否就提名陳歐珀，仍待民進黨中央執行委員會決定。

由於民進黨宜蘭縣長選舉人選一直尚未出線，政壇近日也推敲，黨中央最後可能會透過徵召方式，讓陳金德出線。

陳歐珀為投入縣長選戰，早在去年底就在宜蘭各地架設大型看板，積極行銷個人。不過，近日宜蘭市也出現陳金德個人肖像的「平安共好」看板，外界解讀他是為了選舉暖身。

「看板與選舉無關」，陳金德今天受訪時解釋，他擔任代理縣長，在春節前夕除藉此向民眾拜年之外，因他時常要下鄉說明縣府施政政策，也總是要讓鄉親認識；若這是準備選舉的看板，也不會這樣用字。

不過談起年底選舉，陳金德表示，上任代理縣長後除要打造宜居城市之外，也要忙於地方建設、整理典章制度與法規，並勤下基層，與縣民政策溝通。

陳金德強調，宜蘭是栽培他走入政壇、為民服務的地方，如今他回鄉服務，雖任期僅一年，但所做的要很具體，要讓縣民感受到他的努力，而政策方向也是要讓民眾能接受；政策若不溝通，「好事也會變成麻煩事」，例如農舍、農地的事情，就是欠缺溝通、說明，日前才變成麻煩事。

「宜蘭實質上就是選情艱困的選區」，陳金德強調，民進黨看待宜蘭選情有很多考慮，包括參與初選者的公平性、民主機制、對建設宜蘭的承諾、如何讓宜蘭更好等。必須匯集地方、中央與各方的智慧，才有辦法突圍；至於他個人就是「全力以赴，一切隨緣」，當前就是專心把縣政工作做好，讓縣民肯定，縣民對民進黨執政才會有信心，也才能重新贏得縣民信賴。

至於陳歐珀日前不斷強調黨內只有初選，沒有徵召選項。陳金德認為，對民進黨來說，每個機制都是選項，在什麼情況下發展成哪種選項，得靠智慧決定。民進黨若要繼續保有宜蘭縣，必須政策要獲得民眾信賴、提名的候選人要讓民眾肯定、黨內要團結，只要這三大條件都齊備，仍大有可為。

陳歐珀今天表示，民主是民進黨最重要的資產跟價值，目前提名程序依照黨中央初選機制與程序進行。民進黨中央一定會在3月14日的中執會中，由已經登記參加宜蘭縣長初選的名單中，選擇一名來通過及確認正式提名。現在他自己也開始整合與團結民進黨所有的力量，爭取選民支持與肯定，期盼贏得年底勝選。

至於外傳屆時可能改以徵召方式提名最後人選，陳歐珀認為依民進黨的規定及機制，不能如此操作，否則只會影響年底民進黨在宜蘭的選情。至於陳金德架設的廣告看板，他平常心看待，沒有評論。（編輯：陳怡璇/唐聲揚）1070212

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情

花蓮地震災情

花蓮強震 國軍馳援救災

花蓮強震 國軍馳援救災

一週重要新聞影像回顧（0204-0210）

一週重要新聞影像回顧（0204-0210）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情
花蓮地震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP