花蓮強震 國軍迄今派遣近3000人次救援

（中央社記者呂欣憓台北13日電）國防部今天表示，花蓮震災迄今，國軍累計兵力派遣2943人次、C-130運輸機等型機28架次、帳篷800頂、各型重要機具8類82部執行人員搜救、安全維護、土石清運等任務。



此外，由於國軍官兵數日以來24小時輪班接力不停歇奮力搶救受難者，陸軍司令部今天在臉書發布「因為愛」MV，紀錄國軍與社會各界一起投入震災搜救的過程。



花蓮地區發生芮氏規模6.0強震，造成統帥大飯店、雲門翠堤大樓及國盛六街民宅等處傾斜，國防部發言人陳中吉在今天的例行記者會中表示，國軍第一時間派遣兵力馳援，花防部所屬戰車營、衛生連及空軍第5聯隊與教準部等單位，均於7日凌晨立即投入雲門翠堤大樓、統帥大飯店等災區救援。



陳中吉說，花蓮震災迄今，國軍累計兵力派遣2943人次、C-130運輸機等型機28架次、帳篷800頂、各型重要機具8類82部，執行人員搜救、安全維護、土石清運、醫療照護及心理諮商等任務。國軍並配合花蓮縣政府，持續執行環境消毒及提供民眾安置營區等任務。



「因為愛」MV，是紀錄國軍與社會各界一起投入震災搜救的過程。陸軍司令部表示，這首歌的詞曲作者施崴峻上尉看到震災發生之後，許多官兵和民間團體第一時間放下手邊工作、犧牲假期投入救援，施崴峻認為，是愛凝聚了大家，在心中百感交集下，僅花了一天的時間就完成了作品。



陸軍司令部表示，整體救援兵力的投入速度、執行效率、救援規劃、後勤支援，就是一場平日戰備訓練的總體檢。國軍多年來的救援經驗，培養出不少經驗豐富的專業幹部，這些都是國家的重要資產。（編輯：李淑華）1070213