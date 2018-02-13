春節前勞軍 總統：國防預算會年年增

總統蔡英文（3排左4）13日南下陸軍第八軍團視導部隊戰備操演，並慰勉官兵辛勞，與官兵合影。中央社記者程啟峰高雄攝 107年2月13日

（中央社記者程啟峰高雄13日電）春節前夕，總統蔡英文今天南下陸軍第八軍團視導部隊戰備操演，並與官兵會餐，慰勉官兵辛勞，以行動力挺國軍。她表示，國防預算會年年增加，「國家安全要拜託你們了」。



蔡總統上午由國家安全會議秘書長嚴德發、國防部長馮世寬、參謀總長李喜明等人陪同慰勉八軍團，受到官兵熱烈歡迎。



蔡總統聽取部隊簡報後，視導防空部隊戰備演練，並與官兵在檞樹飛彈車前合影。蔡總統與官兵會餐，席間並頒發加菜金，隨後轉往左營海軍艦隊指揮部慰勉。



花蓮地震救災告一段落，蔡總統肯定並感謝國軍第一時間迅速趕赴災區，與其他單位協同投入救災。



蔡總統表示，面對軍事威脅，國軍要時時保持警戒，和平不是平白得來，需有堅強的國防做後盾；中華民國是愛好和平的國家，我們不求戰，也不畏戰，未來國防預算會年年增加，「國家安全要拜託你們了」。（編輯：孫承武）1070213





春節前夕，總統蔡英文13日南下陸軍第八軍團視導防空部隊戰備演練。圖為檞樹飛彈車操演。中央社記者程啟峰高雄攝 107年2月13日