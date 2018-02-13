國民黨勞退專戶遭凍 黨產會：申請會同意動支

（中央社記者謝佳珍、侯姿瑩台北13日電）國民黨今天表示，黨產會凍結國民黨舊制勞工退休金專戶內大量解雇勞工的退休金、資遣費等費用約6375萬元，令人遺憾。黨產會回應，國民黨未事先申請，但基於保護勞工權益，若申請會同意動支。



中國國民黨下午透過新聞稿表示，去年1月31日大量解雇勞工，其中依據勞工退休金條例所繳付存放於台灣銀行帳戶內「舊制退休金專戶」的餘額，都是依照勞工退休舊制提撥的專戶，為適用勞退舊制勞工所有。



國民黨指出，專戶款項經台北市政府勞動局今年1月29日核准，並函請台灣銀行開立支票支付各別勞工退休金後，黨產會承辦人賴秉祥今天卻以電話通知台灣銀行不得將支票交付勞工。



國民黨說，依據勞工退休金條例所繳付存放於台灣銀行帳戶內「舊制退休金專戶」的款項，並未遭黨產會任何凍結處分，黨產會卻無視勞工權益、勞動法令及黨產條例規定，僅以電話通知方式，禁止台灣銀行將勞工退休金專戶的提撥款項直接發給勞工。



國民黨呼籲黨產會作為行政機關，應依法行政，國民黨將對違法亂紀的相關人士，包括台灣銀行人員追究民、刑事責任。



不當黨產處理委員會發言人施錦芳表示，依照政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例第5條、第9條的規定，國民黨存放於台灣銀行帳戶內「舊制退休金專戶」的款項，無法被證明為合法收入來源，所以被推定為不當取得的財產，若要動用，須向黨產會申請許可，但這次國民黨並未事先向黨產會申請動支。



施錦芳告訴中央社記者，若國民黨依規定，事先向黨產會申請，基於保護勞工權益，黨產會會同意動支。（編輯：李淑華）1070213