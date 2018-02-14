府：若有台生無法回台 提供名單可協助

總統府發言人林鶴明14日表示，政府團隊已經全力做好各項安排，歡迎每一位海外遊子回國過節，若有台生無法回來，可以提供名單，給予相關協助。（中央社檔案照片）

（中央社記者謝佳珍台北14日電）M503航路引發爭議，有台生抗議。總統府發言人林鶴明今天表示，相信在大陸唸書的學生都回到台灣了，若有無法回來，可以提供名單，給予相關協助，但到目前沒有人提出。



受兩岸對M503航路事件爭議影響，中國東方航空與廈門航空取消兩岸春節加班機176班。台灣學生聯誼總會下午號召受害台生到交通部前抗議。



林鶴明下午在總統府表示，飛航安全是基本權益，也是國際責任。北京當局違背兩岸雙方2015年關於處理爭議航線的共識，在未經協商下片面啟動M503等四條爭議航線，這不僅是對台海和平現狀以及東亞區域安全穩定的破壞，更是對區域間飛航安全的嚴重衝擊。



他說，政府對於兩岸間往來國人、商旅的安全與權益，有無可拋棄的責任，必須有所堅持，呼籲北京當局採取彌補措施，依據2015年兩岸所達成共識，雙方儘速展開相關協商，化解此一事件對區域穩定、兩岸關係以及飛安造成的負面衝擊。



有關兩岸間春節交通措施，林鶴明表示，政府團隊已經全力做好各項安排，歡迎每一位海外遊子回國過節，實際上在大陸就讀的同學一月中旬已經放寒假，應該很多已經回到台灣和家人團聚。



林鶴明表示，對於相關的抗議，相信他們都回到台灣了，有哪些同學還無法回來，可以提出名單，政府可以協助，但截至目前好像沒有人提出。（編輯：郭萍英）1070214