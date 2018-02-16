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賴揆指南宮發紅包掀旋風 97歲嬤搶頭香

發稿時間：2018/02/16 12:55

最新更新：2018/02/16 13:57

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行政院長賴清德（前左2）16日大年初一參拜台北市指南宮，祈求國家風調雨順，國泰民安，並發放紅包福袋給民眾。中央社記者孫仲達攝　107年2月16日行政院長賴清德（前左2）16日大年初一參拜台北市指南宮，祈求國家風調雨順，國泰民安，並發放紅包福袋給民眾。中央社記者孫仲達攝　107年2月16日

（中央社記者蔡佳伶台北16日電）行政院長賴清德今早到指南宮參拜，發送狗年紅包袋，掀起賴神旋風，搶到頭香的是一名97歲阿嬤。賴清德說，祈求台灣國泰民安、風調雨順，大家平安賺大錢。

賴清德初一早上來到台北市指南宮參拜祈福，發送紅包袋，一到現場就受到民眾簇擁，他對民眾搶合照、握手等要求來者不拒，展現親民作風。

賴清德表示，小時候常常陪阿公到指南宮參拜，從山下搭車上來時，上山參拜民眾非常多，後來有一段路用走路上來；今天很高興以行政院長的身分，代表總統蔡英文前來祈福，祈求台灣國泰民安、風調雨順，大家平安，賺大錢。

賴清德現身前，現場就排起長長人龍，想一睹賴神丰采，有婆婆媽媽專程來到指南宮，就是為了要拿賴清德發送的狗年一元紅包袋，直喊「院長好帥，做得很好」，搶得頭香的是一名高齡97歲阿嬤。

另外，賴清德在行政院今年的新年賀卡，以台語漢字跟大家拜年，深紅色賀卡搭配金色狗側臉，喜氣洋洋，賴清德在卡片中感性說，「春天的花芳，已經來到門窗。人講一家若同心，烏土嘛會變黃金。新的一年，向望咱士農工商做伙拍拚，互相牽成，予台灣成做一個閣較幸福的國家」。

他最後說，「舊年，勞力；來年，祝福土豐民樂，繼續向前行」。(編輯：趙蔚蘭)1070216

行政院長賴清德（前中）16日大年初一參拜台北市指南宮，祈求國家風調雨順，國泰民安。中央社記者孫仲達攝　107年2月16日行政院長賴清德（前中）16日大年初一參拜台北市指南宮，祈求國家風調雨順，國泰民安。中央社記者孫仲達攝　107年2月16日
行政院長賴清德在政院狗年賀卡中，以台語漢字和英文雙聲帶跟大家拜年，盼「士農工商做伙拍拚，互相牽成，予台灣成做一個閣較幸福的國家」。（行政院提供）中央社記者蔡佳伶傳真　107年2月16日行政院長賴清德在政院狗年賀卡中，以台語漢字和英文雙聲帶跟大家拜年，盼「士農工商做伙拍拚，互相牽成，予台灣成做一個閣較幸福的國家」。（行政院提供）中央社記者蔡佳伶傳真　107年2月16日
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