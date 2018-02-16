墾丁過年太塞 蔡總統：年後會回楓港[影]

總統蔡英文（左3）16日大年初一到屏東市玉皇宮參拜並發紅包，被媒體問到為何沒回楓港祖厝發紅包，她說，過年墾丁塞車，年後她會找時間回去。中央社記者郭芷瑄攝 107年2月16日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣16日電）總統蔡英文大年初一到屏東市玉皇宮參拜並發紅包，吸引許多民眾一大早排隊，總統被媒體問到為何沒回楓港祖厝發紅包，她說，過年墾丁塞車，年後，她會找時間回去。



總統去年春節回祖厝楓港發紅包，今年沒有回去，有媒體報導楓港鄉親小失望，猜測會不會是因花蓮地震或是擔心陳情抗議。媒體今天詢問總統「回家鄉屏東發紅包的心情如何」，總統比了一個讚；媒體又問，「為什麼今年沒回祖厝楓港發紅包」，總統則說：「這一段時間大家都到墾丁，路上怕塞車，過完年再找時間回去。」



總統上午11時抵達屏東市玉皇宮，等拿紅包的民眾已大排長龍，從玉皇宮大門口排到旁邊的小巷，陪同總統的有立法院長蘇嘉全、屏東縣長潘孟安及民主進步黨籍立委蘇震清、鍾嘉濱與周春米等人。



蔡總統一行人先到2樓的玉皇大帝殿參拜，而後在玉皇宮大門口與廟方人員合照，接著發紅包，總統滿面笑容，心情不錯，向領取紅包的民眾一一說「新年快樂」，民眾扶老攜幼領紅包，有些行動不便的民眾，走路慢，總統也耐心地等候。



儘管廟方不斷廣播「只領紅包不要握手」以節省時間，仍有熱情民眾忘情得與蔡總統握手，總統也沒有拒絕，30分鐘的時間中，總統發了約300多個紅包。（編輯：梁君棣）1070216





總統蔡英文（一排左5）16日在立法院長蘇嘉全（一排左4）、屏東縣長潘孟安（一排左7）等人陪同下，前往屏東市玉皇宮參拜，並與廟方人員合照。中央社記者郭芷瑄攝 107年2月16日

總統蔡英文（前左）16日大年初一在立法院長蘇嘉全（前左2）等人陪同下，前往屏東市玉皇宮參拜，並發放紅包給民眾。中央社記者郭芷瑄攝 107年2月16日

總統蔡英文（前左）16日大年初一到屏東市玉皇宮參拜並發紅包，一一向領取紅包的民眾說「新年快樂」。中央社記者郭芷瑄攝 107年2月16日