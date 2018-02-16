墾丁過年太塞 蔡總統：年後會回楓港[影]

發稿時間：2018/02/16 13:48
最新更新：2018/02/16 15:41
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（中央社記者郭芷瑄屏東縣16日電）總統蔡英文大年初一到屏東市玉皇宮參拜並發紅包，吸引許多民眾一大早排隊，總統被媒體問到為何沒回楓港祖厝發紅包，她說，過年墾丁塞車，年後，她會找時間回去。總統去年春節回祖厝楓港發紅包，今年沒有回去，有媒體報導楓港鄉親小失望，猜測會不會是因花蓮地震或是擔心陳情抗議。媒體今天詢問總統「回家鄉屏東發紅包的心情如何」，總統比了一個讚；媒體又問，「為什麼今年沒回祖厝楓港發紅包」，總統則說：「這一段時間大家都到墾丁，路上怕塞車，過完年再找時間回去。」總統上午11時抵達屏東市玉皇宮，等拿紅包的民眾已大排長龍，從玉皇宮大門口排到旁邊的小巷，陪同總統的有立法院長蘇嘉全、屏東縣長潘孟安及民主進步黨籍立委蘇震清、鍾嘉濱與周春米等人。蔡總統一行人先到2樓的玉皇大帝殿參拜，而後在玉皇宮大門口與廟方人員合照，接著發紅包，總統滿面笑容，心情不錯，向領取紅包的民眾一一說「新年快樂」，民眾扶老攜幼領紅包，有些行動不便的民眾，走路慢，總統也耐心地等候。儘管廟方不斷廣播「只領紅包不要握手」以節省時間，仍有熱情民眾忘情得與蔡總統握手，總統也沒有拒絕，30分鐘的時間中，總統發了約300多個紅包。（編輯：梁君棣）1070216
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