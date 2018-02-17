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胸前別上日頭花 張麗善為弱勢拚權益

發稿時間：2018/02/17 11:58

最新更新：2018/02/17 12:10

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中國國民黨立委張麗善胸前總是會別上一朵向日葵胸章，她說，要時常以向日葵的精神勉勵自己勇敢向前；且這叫「日頭花」，跟太陽花不同，在2007年就已經註冊成為屬於她的商標。（張麗善辦公室提供）中央社記者劉冠廷傳真 107年2月14日中國國民黨立委張麗善胸前總是會別上一朵向日葵胸章，她說，要時常以向日葵的精神勉勵自己勇敢向前；且這叫「日頭花」，跟太陽花不同，在2007年就已經註冊成為屬於她的商標。（張麗善辦公室提供）中央社記者劉冠廷傳真 107年2月14日

（中央社記者劉冠廷台北17日電）中國國民黨立委張麗善胸前總是會別上一朵向日葵胸章，她說，要時常以向日葵的精神勉勵自己勇敢向前；且這叫「日頭花」，跟太陽花不同，在2007年就已經註冊成為屬於她的商標。

不管是立法院質詢或是出席地方活動，張麗善胸前別上一朵向日葵胸章引人注目，她稱之為「日頭花」，談起這朵日頭花的由來，張麗善說，2005年成立雲林縣日頭花姊妹協會，關心雲林的新住民姐妹及身心障礙等弱勢團體，其中，協會的姐妹們發起了一針一線自己手工縫製「日頭花」拼布。

張麗善說，這日頭花以8片葉子為花瓣，8即是發，發即是開。且花瓣縫製時以上下左右交叉對齊，每一朵日頭花都綻放光芒，甚至有易經老師解釋花瓣形成「米」字，民以食為天，戴上「日頭花」可以豐衣足食好運發。因為獲得很多好姐妹的喜愛，2007年時註冊為「張麗善標章」。

除了以日頭花精神自我鼓勵之外，張麗善更希望在每一個人民心中種下一朵「日頭花」，讓每一個人都能夠迎向陽光充滿希望。她之所以可以熱情的服務，除了宗教信仰外，也是受日頭花的影響。

她說，日頭花胸章是手工編織，姊妹們很會做，她出去只要有鄉親喜歡，就摘下來送給鄉親。此外，張麗善不僅擁有日頭花胸章，她也有一首日頭花詩，她說，這是布袋戲大師黃海岱之子、前國民黨立委黃逢時所創作送給她的。

張麗善表示，因為她父親是脊髓損傷者，長期坐輪椅，因為父親的關係，她過去擔任雲林縣脊髓損傷者協會執行長，照顧雲林縣內所有不同類別的弱勢團體包括復健青年，聽語障礙及啟智協會，視障盲人等，黃逢時稱讚她像日頭花一樣給人溫暖，因此寫了日頭花這首台語詩送給她。

張麗善說，那段時間，她陪弱勢團體爭取無障礙空間及幫身障者爭取就業機會，例如每100個員工當中必須進用1位身心障礙朋友，以及現在大家看到的無障礙空間，都是當時她們綁白布條上街頭爭取來的。（編輯:溫貴香）1070217

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