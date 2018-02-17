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縣市長擬參選人 4/25起可申請政治獻金專戶

發稿時間：2018/02/17 15:42

最新更新：2018/02/17 15:42

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（中央社記者呂欣憓台北17日電）九合一選舉即將在今年底登場，監察院提醒，直轄市長、直轄市議員、縣（市）長及縣（市）議員等4類擬參選人，得自4月25日起，向監察院申請設立政治獻金專戶。

11月24日即將舉辦地方公職人員選舉，涵蓋直轄市長、直轄市議員、縣（市）長、縣（市）議員、鄉（鎮、市）長、鄉（鎮、市）民代表、直轄市山地原住民區長、直轄市山地原住民區代表及村（里）長等9項類別。

監察院發布新聞稿指出，直轄市長、直轄市議員、縣（市）長及縣（市）議員等4類擬參選人，得自4月25日起，向監察院申請設立政治獻金專戶；鄉（鎮、市）長、鄉（鎮、市）民代表及村里長等3類擬參選人，得自8月25日起，向監察院申請設立政治獻金專戶。

監察院指出，直轄市山地原住民區長、區民代表擬參選人，則因政治獻金法第12條修正草案尚未完成立法程序，仍不得向監察院申請開立政治獻金專戶。

監察院表示，依政治獻金法規定，擬參選人應經監察院許可及設置政治獻金專戶後，始得收受政治獻金，並應依法設立收支帳簿，按日逐筆記載政治獻金的收支時間、對象及金額等明細，於選舉投票日後3個月內，向監察院申報政治獻金會計報告書。

監察院指出，如未經許可設立專戶而收受政治獻金者，將依政治獻金法第26條規定，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣20萬元以上、100萬元以下罰金。（編輯：李淑華）1070217

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