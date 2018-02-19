2018議員選舉 黃國昌：全力衝刺扎根地方

（中央社記者蔡佳伶台北19日電）備戰2018直轄市及縣市議員選舉，時代力量黨主席黃國昌今天說，時力提名的議員參選人都很優秀，目前各地選情就是全力衝刺，讓這些接地氣的參選人有機會在地方扎根。



時代力量已公布直轄市、縣市首波21名議員參選人，包括征戰首都台北市的時力前發言人吳崢、林穎孟、時力立委林昶佐前特助林亮君、進攻新北市的時力智庫副執行長彭盛韶、新北黨部執行長陳志明，這波提名選將涵蓋律師、醫師、學者等。



黃國昌表示，今年最重要任務是把有熱情和理想的年輕人送入議會，讓這些接地氣的議員參選人有機會在地方扎根，讓時力在每個地方議會都有黨團，這對台灣地方政治的發展，絕對有正面意義。



黃國昌說，新北市已提名2人，後續會再提名4人，提名的每名議員都要選上。目前各地選情就是全力衝刺，這次議員參選人都很優秀，要全力讓他們當選，這是時力必須對願意一起打這場仗的人所承擔的責任。



議員部分，徐永明表示，時代力量一區提名一人，年後會有第二波提名，提名策略往超過54個選區努力。



至於北市議員預估拿下幾席？徐永明表示，若按照上次立委選舉時代力量政黨票，當選機率都很高，樂觀看待北部選情；以北市最新民調來看，時代力量支持度維持在13%左右，民進黨下滑，國民黨上升，時力也認為要強化政黨的認同和訴求，有助於時代力量年底這場基層議員選戰。（編輯:溫貴香）1070219