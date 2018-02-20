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立法院27日開議 朝野黨團磨刀霍霍

發稿時間：2018/02/20 11:17

最新更新：2018/02/20 11:17

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（中央社記者蔡佳伶、王承中台北20日電）立法院新會期27日開議，國民黨團擬對軍改、司改、空污等重要法案提對案或修正動議，時代力量黨團聚焦空污法等案，主張空污修法不須會同經濟部；親民黨團關切軍改案。

民主進步黨立法院黨團總召柯建銘日前受訪表示，新會期改革法案分為三大面向，分別是軍人年金改革、司法改革及政府組織改造。至於其他民生法案，空氣污染防制法修正草案（簡稱空污法）、礦業法及公司法都是重要法案。

中國國民黨立法院黨團書記長李彥秀日前受訪表示，對空污法、礦業法、公司法、司法改革相關法案及軍人年改修法，國民黨團都會考量提出對案或是修正動議。

備受矚目的軍改、司改、公司法等重要改革，李彥秀說，已經請智庫研究對案，國民黨團主張立法過程中引進公民參與機制，以公聽會的方式讓修法更加符合需求。

她說，軍人年改關係到台灣的國防戰力維持及募兵制成敗，應該要有更完整的考量，執政黨不應該強渡關山。

李彥秀說，針對空污法，目前行政院版本仍有不符合國人期待的部分，將針對行政院修法提出對案，希望透過修法可以將空污治理做到更加完善。

時代力量立法院黨團總召集人徐永明說，新會期聚焦集會遊行法、公司法、礦業法及空污法等重要法案；空污法修法，時代力量黨團主張主管機關應是環保署，不須會同經濟部。

不過，民進黨立法院黨團總召柯建銘認為，空氣污染防制法修法，應該由立法院社會福利及衛生環境委員會、經濟委員會兩委員會聯席審查。徐永明則說，管制若要會同經濟部，形同閹割掉環保署。

軍人年改部分，徐永明表示，軍人年改和公教年改處理方式較不同，但還是要考慮到一定的公平性，勞退這塊是否要一起處理，大家能一起討論。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞告訴中央社記者，軍人性質特殊，要保衛國家，在軍人年改上，希望執政黨能廣聽各界意見，切莫影響募兵與國家安全。（編輯：溫貴香／張良知）1070220

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