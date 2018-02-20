孫大千擬選北市 柯文哲：台灣選舉準備期太長

台北市長柯文哲（前右2）20日在台北參加「光華數位新天地2018狗年興旺」開市活動，焚香祭拜祈求新春開工順利。中央社記者吳翊寧攝 107年2月20日

（中央社記者黃麗芸台北20日電）前國民黨立委孫大千及前行政院大陸委員會副主委張顯耀都有意參選台北市長；台北市長柯文哲今天表示，台灣花太多時間在準備選舉，選舉時間應壓到最低，才能多做實事。



孫大千今天透過臉書宣布，將投入2018年中國國民黨台北市長黨內初選；前行政院政院大陸委員會副主任委員張顯耀昨天也發出採訪通知，21日將召開記者會宣布參選台北市長。



柯文哲今天出席光華數位新天地開春團拜及開工典禮，他會後接受媒體聯訪時表示，自己這幾天在想一件事情，就是整個台灣花太多時間在選舉，認為應把選舉的時間壓到最低，做實事的時間就可比較多一點。



他說，若每天都在處理跟選舉有關的事，對市民也不公平，會變成處理市政的時間相對減少。



媒體追問目前國民黨想選台北市長者似乎都不是最強的。柯文哲表示，也不能這樣講，很多人都是在選舉過程中鍛鍊，而慢慢變強的，身處現在10倍速的時代，許多事情都很難預測。



關於也要參選台北市長的國民黨台北市議員鍾小平日前表示，要邀柯文哲挑戰一日雙城。柯文哲則說，依他自身經驗來看，騎一日雙城比較容易，一日雙塔則較難。



他說明，因為後者要跨過睡覺的時間，但因一日雙塔準備期長達4、5個月，以調整肌力，現在大概沒時間做這種事情。（編輯：李錫璋）1070220