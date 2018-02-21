/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 台股開工地震路況
>rss

柯文哲：與綠營關係還是很好

發稿時間：2018/02/21 12:27

最新更新：2018/02/21 12:27

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者梁珮綺台北21日電）面對年底選戰，台北市長柯文哲今天表示，與綠營的關係還是很好，之後會與民進黨秘書長洪耀福談選舉。

年後開工第一天，柯文哲上午赴台北市議會新春團拜，除議長吳碧珠、副議長陳錦祥外，國民黨議員王鴻薇、郭昭巖、鍾小平以及民國黨議員徐世勳出席，民進黨籍議員則只有王威中到場。

年底台北市長選舉，國民黨、民進黨陸續有人表態參選，包括國民黨前立委丁守中、孫大千、前行政院大陸委員會副主委張顯耀等人；民進黨內則有立委姚文智、前副總統呂秀蓮爭取。

由於民進黨議員僅王威中到場，柯文哲與民進黨關係又引起關注。柯文哲會後受訪時說，與綠營關係仍好得很，應是多名議員仍在國外旅遊，還沒回台，且「真正的好朋友不用在公開場合見面」。

他也表示，年假期間沒有與洪耀福談論選舉，之後會再談。

王威中受訪時對於民進黨議員只有他出席，也感到意外。他表示，可能多名議員過年期間有事要忙，但絕對不會在新春團拜的場合排斥與柯同台。

至於基層不滿再與柯文哲合作，王威中坦承「這樣的聲音一直都有」；不過，黨中央近期內不會決定人選， 也許會遲至5、6月才會討論，身為第一線的民代，應給黨中央一些空間，不需要太快或太大動作選邊站。（編輯：黃瑞弘）1070221

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
春節走春

春節走春

一週重要新聞影像回顧（0211-0217）

一週重要新聞影像回顧（0211-0217）

花蓮地震災情

花蓮地震災情

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
春節走春
春節走春
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP