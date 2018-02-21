柯文哲：與綠營關係還是很好

（中央社記者梁珮綺台北21日電）面對年底選戰，台北市長柯文哲今天表示，與綠營的關係還是很好，之後會與民進黨秘書長洪耀福談選舉。



年後開工第一天，柯文哲上午赴台北市議會新春團拜，除議長吳碧珠、副議長陳錦祥外，國民黨議員王鴻薇、郭昭巖、鍾小平以及民國黨議員徐世勳出席，民進黨籍議員則只有王威中到場。



年底台北市長選舉，國民黨、民進黨陸續有人表態參選，包括國民黨前立委丁守中、孫大千、前行政院大陸委員會副主委張顯耀等人；民進黨內則有立委姚文智、前副總統呂秀蓮爭取。



由於民進黨議員僅王威中到場，柯文哲與民進黨關係又引起關注。柯文哲會後受訪時說，與綠營關係仍好得很，應是多名議員仍在國外旅遊，還沒回台，且「真正的好朋友不用在公開場合見面」。



他也表示，年假期間沒有與洪耀福談論選舉，之後會再談。



王威中受訪時對於民進黨議員只有他出席，也感到意外。他表示，可能多名議員過年期間有事要忙，但絕對不會在新春團拜的場合排斥與柯同台。



至於基層不滿再與柯文哲合作，王威中坦承「這樣的聲音一直都有」；不過，黨中央近期內不會決定人選， 也許會遲至5、6月才會討論，身為第一線的民代，應給黨中央一些空間，不需要太快或太大動作選邊站。（編輯：黃瑞弘）1070221