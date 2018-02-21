田弘茂：美中關係趨惡化 台商不可輕忽

（中央社記者繆宗翰台北21日電）海基會董事長田弘茂今天上午出席大陸台商春節聯誼活動致詞時表示，美中關係有惡化的跡象，處理不慎可能導致政經衝突，連帶將傷害台商利益，尤其是出口產業，千萬不可輕忽。



行政院大陸委員會主任委員張小月則致詞表示，政府未來會繼續展現善意與彈性，務實理性向對岸伸出友誼的雙手，敦促兩岸實事求是，展現新思維，雙方共同努力尋找互動新模式。



她說，期盼雙方發揮政治智慧，盡速進行協商對話、化解紛歧、共同合作，為兩岸人民增進福祉，為區域和平及繁榮發展，做出貢獻。



海峽交流基金會在台北圓山大飯店舉行2018大陸台商春節聯誼活動。



田弘茂提到，為了解決長期貿易逆差問題，美國政府不久前已祭出「201條款」示警，並宣布可能啟動「301條款」，對美國貿易逆差的主要來源國家採取制裁措施，針對中國大陸或將提出侵犯知識產權（智慧財產權）的鉅額賠償。



田弘茂說，若雙方屆時因應不當，可能導致系統性的貿易對抗，連帶將傷害台商利益，尤其是出口產業，千萬不可輕忽。



此外，田弘茂指出，中共第19次全國代表大會（19大）過後，政策劇烈變遷，特別展現在環保、金融及勞工等經貿政策上，對台商經營環境的衝擊相當強烈。



他指出，江蘇昆山有關部門去年12月24日發布「全面停產緊急通知」文件，後來雖宣布暫不實施，「但相信各位都知道政策方向已定，實施只是早晚的問題。」



他表示，上海、北京、莆田及珠海等地也紛紛發布環保新措施，說明大陸「只要有綠水青山，不怕沒有金山銀山」的政策決心。田弘茂呼籲台商應該及早因應，調整製程，以符合日趨嚴格的環保政策。



張小月在致詞時提到，雖然兩岸雙方過去一年多以來因為政治立場差距造成波折，讓兩岸關係面臨不確定性。但總統蔡英文多次公開強調，「我們的善意不變、承諾不變，不會走回對抗的老路，但也不會在壓力下屈服」，這是政府處理兩岸關係一貫原則，會堅定維持。



對於中國大陸片面啟用M503航路一事，張小月說，政府對中國大陸東方、廈門航空未准許加班機申請的必要因應措施，造成台商返鄉不便，政府感同身受。為全力協助台商與台生、台眷回台過年，政府也推出許多協處措施。



她表示，經過這段時間，相信台商及國人能夠理解體諒政府為了飛航安全與兩岸關係長遠發展所做的努力。（編輯：馮昭）1070221