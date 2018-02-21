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關鍵字： 台股開工地震路況
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台美國防會議5月高雄登場 擬3月公布細節

發稿時間：2018/02/21 14:40

最新更新：2018/02/21 14:40

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（中央社記者呂欣憓台北21日電）一年一度的台美國防工業會議今年上半年將首度在台灣登場，會議地點選擇高雄，相關細節預計將在3月公布，此次會議重點將在造艦、航太與資安等三大領域。

台美國防工業會議2002年開始舉行至今都是每年10月左右在美國登場，去年的台美國防工業會議中，台灣國防產業發展協會與美台商會簽署合作備忘錄，兩個協會預計今年4月或5月還將在台北舉行會議，除要深化美、台雙方國防產業合作，也會討論到如何整合台灣的國防產業業者進入美國的國防產業供應鏈中。

參與籌備會議的知情人士表示，今年上半年度的台美國防工業會議預計5月在高雄舉行，目前台美雙方正就會議討論題目、流程及各項安排進行細部磋商，雙方預計3月對外公布會議相關安排。

由於國艦國造、國機國造為政府重點政策，知情人士表示，今年5月的台美國防工業會議，重點將在造艦、航太與資安等三大領域，來自資安、造艦、航太領域的業者，將和美國產業人士討論如何在硬體和軟體上合作，加強台灣的國防安全。

知情人士指出，此次有意來台參與的國際廠商包括洛克希德馬丁、雷神及英國航太公司等知名國際大廠，屆時也將安排這些產業界人士參觀中科院、漢翔、台船、中信、中鋼、趨勢科技等。

知情人士示，台美國防工業會議未來將採一年舉行兩次的方式辦理，上半年在台灣舉行，性質以廠商對廠商的技術交流層面為主，雙方官員溝通交流為輔；下半年在美舉行，則討論台美國防工業政策面。

每年的台美國防工業會議除了產業界人士與會之外，台灣和美國派出的官員層級一向備受矚目，今年在台舉行，美方派出的官員名單勢必更受關注。

去年的台美國防工業會議，台灣由國防部副部長張冠群率隊與會，美方官員則有美國在台協會主席莫健（James F. Moriarty）和美國國防部負責亞太安全事務的代理助理部長海大衛（David F. Helvey）等人。（編輯：李信寬）1070221

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