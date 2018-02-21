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陳師孟上任首案 調查司法官諷扁舞台劇

發稿時間：2018/02/21 15:53

最新更新：2018/02/21 16:18

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監察委員陳師孟（圖）受訪時表示，舞台劇上演的時間就在扁案開庭的前幾天，蓄意影響社會輿論，製造對被告不公平的社會氛圍，意圖影響社會對被告的觀感。（中央社檔案照片）監察委員陳師孟（圖）受訪時表示，舞台劇上演的時間就在扁案開庭的前幾天，蓄意影響社會輿論，製造對被告不公平的社會氛圍，意圖影響社會對被告的觀感。（中央社檔案照片）

（中央社記者劉麗榮台北21日電）監察委員陳師孟今天表示，2009年司法節慶祝大會，檢察官編導舞台劇諷刺前總統陳水扁，蓄意影響社會輿論，影響台灣國際形象，將調查司法官是否有違失，干預司法審判的公正性。

法務部政務次長陳明堂表示，尊重監察委員行使職權。

據媒體報導，2009年法務部與司法院合辦司法節慶祝活動，法官、檢察官演舞台劇，有人還模仿陳水扁收押的場景，高喊司法迫害、法警打人。

陳師孟今天接受中央社訪問時表示，舞台劇上演的時間就在扁案開庭的前幾天，蓄意影響社會輿論，製造對被告不公平的社會氛圍，意圖影響社會對被告的觀感。

陳師孟說，前總統馬英九的老師、美國紐約大學教授孔傑榮曾接受媒體訪問對此表示不可思議，把台灣多年來的轉型正義一筆勾銷，經濟學人雜誌也評論這是很可恥的事。

陳師孟指出，台灣的檢察官、法官缺乏教育，以為讓嫌犯、受刑人吃好睡好就是人權，卻用表演的方式戲謔嫌犯，實際上是最不尊重人權，也違反國際兩公約所說的：「對於失去自由的人，要尊重他的人格。」

陳師孟說，時任的北檢主任檢察官慶啟人、法務部長王清峰對此都視若無睹、避重就輕，但這事件是對嫌犯人格的侮辱。

陳師孟告訴中央社記者，他已立案調查此案，將調查司法官有無違失，對於干預司法審判的公正性、造成台灣國際形象受損等方面有無行政責任。調查作業兩天內展開，後續也將進一步約詢王清峰、慶啟人等相關人說明。

這也是陳師孟上任以來調查的第一案。陳師孟說，過年期間，他利用時間看完70、80件陳情案，有些是舊案或陳情過的，若有新證據可重啟調查，但多半沒有。（編輯：林興盟）1070221

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