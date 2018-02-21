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美國會議員訪台 挺對台軍售促能源合作

發稿時間：2018/02/21 16:50

最新更新：2018/02/21 16:50

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（中央社記者侯姿瑩台北21日電）率團來台訪問的美國聯邦參議院「台灣連線」共同主席殷荷菲（James Inhofe）今天表示，美國國會支持對台軍售，也盼美台雙方在能源方面有更多合作。

殷荷菲與另外4名美國國會議員訪台，今天中午在台北賓館接受外交部長李大維午宴。他接受媒體聯訪時表示，很開心來台灣訪問，也有機會拜會總統蔡英文，「我們很愛她，我們愛台灣」。

殷荷菲說，台灣與美國在許多方面需要彼此，台美關係並非單向發展。他也重申，美國對台灣的支持沒有改變，沒有減少，美國是台灣最好的夥伴，台灣也是美國最好的夥伴。

媒體問到美國對台軍售議題，他表示，美國有很多製造商希望跟台灣洽談，美國國會也支持，他建議台灣與美國合約商接觸。

媒體提問，隨著兩岸關係變化，有人認為美國應該強化與台灣、日本等民主國家的軍事合作，他的看法為何？殷荷菲說，美國現在已經這樣做了。

一同訪台的聯邦參議員蘇利文（Daniel Sullivan）則表示，美國是亞太強權，過去數十年來，美國在這個區域有許多盟友，台灣是美國在這個區域內最重要的夥伴之一。

另一名參議員朗茲（Michael Rounds）談到美國與盟友的軍事關係時表示，美國提供裝備給盟友，協助盟友的人員訓練，美國希望與盟友建立信賴的關係，也希望維持與盟友的關係。

同時，殷荷菲也提到台美之間的能源合作。美國是天然氣的出口大國，希望與台灣分享美國的資源，這也有助美國的貿易平衡；訪團已跟台灣的高層談過能源相關議題。

朗茲說，除了能源之外，美國也希望拓展與台灣在農產品方面的貿易關係，包括玉米、小麥、大豆等。他也強調自由貿易的重要性。

此外，有關台灣在美國印太戰略中可扮演的角色？蘇利文說，美國總統川普（Donald Trump）提出的印太戰略，是開放性、涉及共同價值的戰略。印太戰略不僅是要深化美國與包括台灣在內的現行夥伴的關係，也要拓展美國在區域內的盟友關係。

他說，數十年來，台灣是美國重要的夥伴，雙方有許多共同價值，包括民主、重視貿易與經濟成長等。他相信美國的印太戰略會納入台灣等國家。

殷荷菲率領美國兩院軍事委員會議員於20日到22日訪台。訪團成員還包括參議員恩斯特（Joni Ernst）與聯邦眾議員凱利（Trent Kelly）等人。（編輯：林興盟）1070221

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