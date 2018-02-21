/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 台股開工地震路況

博科聖地攻擊學校 奈及利亞111女孩失蹤

>rss

二二八事件71週年 民團發起遊行紀念反思

發稿時間：2018/02/21 16:57

最新更新：2018/02/21 16:57

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者呂欣憓台北21日電）今年是二二八事件71週年，47個民間團體發起活動，邀請民眾在24日下午從天馬茶房遊行至行政院，反思二二八事件對台灣的影響，同時督促執政當局以實際行動落實轉型正義。

去年二二八事件70週年時，鄭南榕基金會等28個民間團體曾經發起發起「228. 0走尋真相--二二八70週年紀念行動」，從二二八事件的起點天馬茶房開始遊行，邀集民眾一起記憶二二八事件。

台灣人權促進會和鄭南榕基金會等47個民間團體今天舉行記者會宣布今年再度共同發起「228. 0還原歷史．邁向正義--二二八71週年紀念行動」，邀請民眾在2月24日下午從天馬茶房走到行政院，希望讓所有世代和各個族群記憶和反思二二八事件對台灣的影響。

主辦單位規劃的遊行路線從天馬茶房出發，行經現為彰化銀行的「專賣局台北分局」、舊址在二二八公園內的「台灣廣播電台」、終點站是現為行政院的「長官公署」。

遊行途中將有人肅穆唱名二二八事件的政治受難者名單，走到行政院後，由二二八事件受難者林明勇的外曾孫女依萬．拿難宣讀「二二八71週年紀念行動宣告」，詩人李敏勇獻詩，最後由民眾獻上長春花祝福台灣。

鄭南榕的弟弟、鄭南榕基金會董事鄭清華說，去年舉辦活動時很多年輕人參與，因此今年擴大舉辦，轉型正義條例剛通過，執政當局不能鬆懈，民間會持續監督，人權不會從天上掉下來，而是要爭取。他並認為，台灣人權工作者李明哲被中國粗暴地綁架、拘禁、判刑，這就是現代版的二二八事件。

台灣人權促進會秘書長邱伊翎表示，台灣的人權狀態和亞洲各國相比不算糟，但因為台灣特殊的國家地位，導致台灣人民權利受損時，要求國際人權機制救濟困難重重，李明哲就是活生生的例子；重新思考二二八事件和白色恐怖，更能幫助大家理解台灣目前處境，她也呼籲大家要勇於發聲、對抗不義。（編輯：鄭雪文）1070221

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
春節走春

春節走春

一週重要新聞影像回顧（0211-0217）

一週重要新聞影像回顧（0211-0217）

花蓮地震災情

花蓮地震災情

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
春節走春
春節走春
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP