薛化元：查二二八檔案 新增近千名受難名單

影片來源：中央社

（中央社記者范正祥台北22日電）二二八事件紀念基金會董事長薛化元今天表示，二二八檔案清查，有重大發發現，對照過去已知名單，新增近千名受難者名單，基金會將逐一建檔，整理已知名單的受難前輩狀況。



2018年二二八事件71週年中樞紀念儀式暨紀念活動，將於2月28日下午2時20分於台北市二二八和平公園二二八紀念碑前廣場舉行。總統蔡英文將出席並於紀念儀式中致詞及頒發回復名譽證書予受難家屬，並向二二八受難英靈們獻花致意。



二二八事件紀念基金會、二二八國家紀念館等主辦單位上午在二二八國家紀念館召開聯合記者會，說明今年紀念儀式暨紀念活動內容。主辦單位還包括台北市政府、台北二二八紀念館，以及聯合主辦單位台灣二二八關懷總會、台灣國家聯盟。



主辦單位指出，今年中樞紀念儀式暨紀念活動是以「時代轉型．正義無懼」做為主軸，呼應立法院於2017年12月5日三讀通過促進轉型正義條例；促進轉型正義委員會也將於今年4月掛牌運作，期盼政府逐步落實「開放政治檔案」、「清除威權遺緒」與「平復威權時期司法不法」等任務，2018年可稱為是「轉型正義元年」。



此外，今年政府也已經再將申請二二八事件賠償期限延長4年，先前因故未及於給付賠償金期限屆滿前申請的受難者及家屬，有機會平反自身及親屬的名譽。





二二八事件71週年中樞紀念儀式暨紀念活動聯合記者會22日在二二八國家紀念館舉行，二二八基金會董事長薛化元（中）致詞說明今年以「時代轉型.正義無懼」為活動主軸。中央社記者鄭傑文攝 107年2月22日

薛化元出席記者會指出，促進轉型正義條例已經通過，促進轉型正義委員會很快將成立。不過，相關轉型正義的前置作業應該馬上展開，不是等促進轉型正義委員會成立後才進行。



薛化元表示，二二八事件紀念基金會在2006年完成二二八事件責任歸屬報告，並在此基礎推動後續工作。包括持續在相關檔案有重大發現，新增近千名受難者名單。



他說，新增近千名受難者名單將會逐一建檔，調集資料整理已知名單的受難前輩狀況，這對認識二二八受難情形會有進一步的突破，也會進一步加強責任探究。



薛化元強調，轉型正義不僅是釐清真相、探究責任，最重要是永不忘記，絕不讓悲劇重演。



台灣二二八關懷總會理事長潘信行指出，身為受難者家屬，他不是要報仇，而是要正義。應讓真正的正義在台灣實現，他非常感謝政府在轉型正義所做努力。



台北二二八紀念館館長蕭明治說，二二八事件雖已距今多年，但是釐清二二八事件真相仍在繼續邁進。二二八事件不僅是受難者的傷痛，也與台灣社會深深牽連。



台灣國家聯盟副總召魏瑞明指出，紀念二二八事件，悼念受難者。但台灣先人不能白白犧牲，紀念二二八事件，要釐清事件真相，知錯能改，不讓悲劇再度發生，要讓台灣成為優秀的國家，支持政府推動轉型正義，這是時代要走的路。（編輯：李淑華）1070222