專心市政 柯文哲想11月才投入2018選戰

台北市長柯文哲（中）22日出席2018陽明山花季開幕典禮，並與現場舞龍舞獅互動。中央社記者游凱翔攝 107年2月22日

（中央社記者游凱翔台北22日電）2018選戰熱度逐漸升高，台北市長柯文哲今天受訪表示，距離投票還約9個月，花太多時間選舉會減少市政時間，根據選罷法公布號次後就要請假，所以11月8日開始選也是好方法。



台北市長選戰部分，國民黨內包括前立委孫大千、前行政院大陸委員會副主委張顯耀表態參選呈現四搶一；民進黨有立委姚文智、前副總統呂秀蓮二搶一；台北市長柯文哲尋求連任挑戰多，與民進黨間的競合關係也成選戰焦點。



柯文哲上午出席「2018陽明山花季」後接受媒體聯訪，對於選舉期程，他表示，距離選舉投票日還約9個月，若花太多時間在選舉會壓縮到市政，就如物理學的作用與反作用力一樣，施力越早、反作用力也越早，因此想把競選溫度降到最低。



柯文哲也說，根據公職人員選舉罷免法，公布候選人號次後就必須請假，因此11月8日再開始選也是好方法。



相較去年同期陽明山花季，不少台北市議員均上山共襄盛舉，但今年沒有一名藍綠議員上山與柯文哲同台出席開幕式。柯文哲回應，因為這幾天是開工日，議員們都去跑開工行程，加上天氣很冷，所以沒有上山。



由於柯文哲下午將接待前總統陳水扁兒子陳致中、日本松下政經塾，是否是想搶攻深綠選票，並意味與陳水扁和好。柯文哲回應，他與陳水扁的關係並沒問題，去高雄也都會去見他，且行程都是幕僚安排的，加上松下是日本很重要的智庫，自己也認識松下的創辦人。（編輯：李錫璋）1070222





台北市長柯文哲（前中）22日在陽明山主持陽明山花季開幕，被網紅簇擁合影。中央社記者王飛華攝 107年2月22日