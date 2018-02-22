國民黨北市團拜 馬英九盼贏回台北

前總統馬英九（中）22日在國民黨中央黨部，參加台北市黨部新春團拜，席間不時開心大笑。中央社記者吳家昇攝 107年2月22日

（中央社記者劉麗榮台北22日電）前總統馬英九今天表示，他第一次參選是在1998年選台北市長，希望國民黨跟20年前，全力以赴，贏回台北，布局2020。國民黨主席吳敦義說，一定會挑出最有機會勝選的人贏得選戰。



國民黨台北市黨部上午在中央黨部12樓舉辦新春團拜活動，吳敦義、馬英九，副主席兼秘書長曾永權、副主席郝龍斌、多位黨籍立委、台北市議員出席，擬參選台北市長的前立委丁守中、市議員鍾小平和前陸委會副主委張顯耀都出席。



吳敦義說，有意參加國民黨台北市長初選的黨內同志，人數很踴躍，且大家公開宣示，尊重初選機制與結果，絕對遵守黨的精神與紀律，相信一定能在所有非常好的人選中，挑選一個有品德、操守、能力、經驗，且忠於國家、人民、最有機會勝選的人，代表國民黨選贏台北市長選戰。



吳敦義說，民國87年，馬英九競選台北市長，即使對手有相當的支持度，但終究能贏回首都執政，希望國民黨能重新複製勝利的歷史。





國民黨主席吳敦義（中）、前總統馬英九（右2）22日在國民黨中央黨部，參加台北市黨部新春團拜，向國民黨幹部拜年。中央社記者吳家昇攝 107年2月22日

馬英九今天身穿KMT藍色帽T出席，他說，看到這麼多市議員、市長參選人感到振奮，人多不是壞事。



馬英九談到，他生平第一次參選公職，是在1998年參選台北市長，至今剛好20年，當時對手是選舉老將，現在情況不同，希望大家跟20年前一樣，面對強敵，全力以赴，贏回台北，布局2020。



馬英九還特別介紹婦女部寄給他的這件帽T，他小年夜穿去買菜、大年初一拜廟受到民眾注意，市場詢問度很高，現在賣到缺貨，已經買不到了。話一出，引發在場一片笑聲。



馬英九說，婦女部的主意不錯，希望大家多穿帽T，雖然是件小事，如果多賣，可以挹注黨費，也能提升黨的士氣。（編輯：李淑華）1070222



