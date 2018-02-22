/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 地震台股開工路況
>rss

國民黨北市團拜 馬英九盼贏回台北

發稿時間：2018/02/22 12:22

最新更新：2018/02/22 12:33

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
前總統馬英九（中）22日在國民黨中央黨部，參加台北市黨部新春團拜，席間不時開心大笑。中央社記者吳家昇攝 107年2月22日前總統馬英九（中）22日在國民黨中央黨部，參加台北市黨部新春團拜，席間不時開心大笑。中央社記者吳家昇攝 107年2月22日

（中央社記者劉麗榮台北22日電）前總統馬英九今天表示，他第一次參選是在1998年選台北市長，希望國民黨跟20年前，全力以赴，贏回台北，布局2020。國民黨主席吳敦義說，一定會挑出最有機會勝選的人贏得選戰。

國民黨台北市黨部上午在中央黨部12樓舉辦新春團拜活動，吳敦義、馬英九，副主席兼秘書長曾永權、副主席郝龍斌、多位黨籍立委、台北市議員出席，擬參選台北市長的前立委丁守中、市議員鍾小平和前陸委會副主委張顯耀都出席。

吳敦義說，有意參加國民黨台北市長初選的黨內同志，人數很踴躍，且大家公開宣示，尊重初選機制與結果，絕對遵守黨的精神與紀律，相信一定能在所有非常好的人選中，挑選一個有品德、操守、能力、經驗，且忠於國家、人民、最有機會勝選的人，代表國民黨選贏台北市長選戰。

吳敦義說，民國87年，馬英九競選台北市長，即使對手有相當的支持度，但終究能贏回首都執政，希望國民黨能重新複製勝利的歷史。

國民黨主席吳敦義（中）、前總統馬英九（右2）22日在國民黨中央黨部，參加台北市黨部新春團拜，向國民黨幹部拜年。中央社記者吳家昇攝 107年2月22日國民黨主席吳敦義（中）、前總統馬英九（右2）22日在國民黨中央黨部，參加台北市黨部新春團拜，向國民黨幹部拜年。中央社記者吳家昇攝 107年2月22日

馬英九今天身穿KMT藍色帽T出席，他說，看到這麼多市議員、市長參選人感到振奮，人多不是壞事。

馬英九談到，他生平第一次參選公職，是在1998年參選台北市長，至今剛好20年，當時對手是選舉老將，現在情況不同，希望大家跟20年前一樣，面對強敵，全力以赴，贏回台北，布局2020。

馬英九還特別介紹婦女部寄給他的這件帽T，他小年夜穿去買菜、大年初一拜廟受到民眾注意，市場詢問度很高，現在賣到缺貨，已經買不到了。話一出，引發在場一片笑聲。

馬英九說，婦女部的主意不錯，希望大家多穿帽T，雖然是件小事，如果多賣，可以挹注黨費，也能提升黨的士氣。（編輯：李淑華）1070222

3名表態參選台北市長的前立委丁守中（左）、台北市議員鍾小平（中）、前陸委會副主委張顯耀（右），22日在國民黨中央黨部，參加台北市黨部新春團拜，向國民黨黨工拜年。中央社記者吳家昇攝 107年2月22日3名表態參選台北市長的前立委丁守中（左）、台北市議員鍾小平（中）、前陸委會副主委張顯耀（右），22日在國民黨中央黨部，參加台北市黨部新春團拜，向國民黨黨工拜年。中央社記者吳家昇攝 107年2月22日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
春節走春

春節走春

一週重要新聞影像回顧（0211-0217）

一週重要新聞影像回顧（0211-0217）

花蓮地震災情

花蓮地震災情

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
春節走春
春節走春
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP