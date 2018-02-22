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賴揆提3大施政方向 近期將說明具體政策

發稿時間：2018/02/22 13:30

最新更新：2018/02/22 13:30

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（中央社記者顧荃台北22日電）行政院長賴清德今天表示，今年三大施政目標為「安居樂業」、「均衡台灣」、「生生不息」，他將在一、兩個月內或幾個月內親自召開記者會說明具體政策，明天就會說明反毒成果。

賴清德上午主持「優化新創事業投資環境行動方案」記者會時，做上述表示。

賴清德表示，去年年終記者會時他提出今年的三大施政方向，其中「安居」重點在治安、掃毒、打擊犯罪組織，「樂業」為發展經濟，特別是解決低薪問題；「均衡台灣」包括行政區重劃、研擬財政收支劃分法修法，以及解決直轄市跟非直轄市間，公務員同一職務卻不同職等的問題；「生生不息」則包括移民法規立專法、私幼公共化等友善育兒環境。

媒體詢問相關政策何時會推出？賴清德回應，「不會太久」，重大政策不能拖延，他將在一、兩個月內或幾個月內親自召開記者會說明。

另外，賴清德上午在行政院會中表示，「107年國家發展計畫」已訂定重大政策KPI及107年之目標值，包括反毒策略、食安五環、空污防制、綠能產業、新南向等11項重大政策，共17項「跨機關KPI」，（例如人民對政府反毒作為滿意度、改善細懸浮微粒年平均濃度、強化綠能產業發展等），以及10個部會共40項「機關別KPI」。

賴清德表示，有關跨機關KPI，請主辦機關主動協調及檢視各協辦機關的推動執行，以達成各項KPI的107年目標值，回應社會期待。至於機關別KPI，也請部會首長務必全力以赴，讓各項重大政策都能齊頭並進。(編輯：趙蔚蘭)1070222

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