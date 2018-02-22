國際檔案解密二二八 美官員曾籲換陳儀

（中央社記者葉素萍台北22日電）國史館今天發表新書，解密國際檔案中的二二八事件，書中提到，二二八事發後，台人曾連署向美國請願，盼美國託管。美在台領事館曾建議美方說服蔣中正以正直文人接替陳儀。



國史館今天舉辦「解密．國際檔案的二二八事件：海外檔案選譯」新書發表會。



國史館指出，此書選譯美國國家檔案館、澳洲國家檔案館與聯合國檔案館典藏的檔案與媒體報導，時間落在1944年到1948年間，包括二次大戰後期到二二八事件的後續發展。



包含美軍曾規劃登陸台灣，考慮於占領台灣後實施軍政府，最後決定由中國出兵占領台灣。戰後初期的台灣，尤其是七十軍軍紀、台灣人面對戰後情勢的期望與失望、二二八事件前的反美活動等。直至二二八事件爆發期間的國際媒體報導、台灣人對外求援等。更記錄二二八事件爆發後，國民政府軍方展開鎮壓的經過。此外，還有台灣省政府的成立、海外獨立運動等。



書中披露，美國領事步雷克在1947年3月3日向美國駐中國南京大使司徒雷登呈報的機密報告提到，台灣人雖然遭到機槍及達姆彈攻擊，但仍未使用武器。台灣人正在武裝，以應付未來的動亂；若政府未能信守承諾，全島將陷入無止境的衝突中。



書中也披露，美國領事館副領事葛超智在1947年3月10日行文美國駐中國南京大使司徒雷登，指出陳儀繼續在台灣掌權，人們將以最強烈的決心反抗到底，不會屈服於中國的軍政府，這座島將成為中國最沉重的軍事負擔。



葛超智提到，最好由一位具文人身分的正直之士接替陳儀，文人治理的台灣將成為中國的經濟資產，及諸多民主政體的軍事及意識型態資產；美國應鼓勵蔣介石換下陳儀，以避免承擔一個代價無限的軍事使命，並確保台灣成為在北海道至菲律賓這條戰略鎖鏈的一環，使其不成為共產主義的獵物。



另外，書中美軍情報人員也蒐集許多街談巷議內容，例如，一位40歲車伕就說，把這些中國傭兵官員趕回去，日本政府就像一隻狗，它會吠會咬，但可以保持和平跟良好秩序，中國政府就像一隻豬，只會睡跟吃，但對任何人都沒有好處。



國史館館長吳密察表示，這本書是有系統展現海外二二八檔案的重大突破，提供了另類視角，及很多鮮為人知的資訊，雖然任何政府檔案都有其特殊立場，但從更多樣的立場重建台灣歷史上的重要事件，有其意義。



吳密察並說，希望這只是二二八的外國檔案出版的第一步，盼能夠以後繼續做下去。（編輯：李淑華）1070222





國史館22日舉辦「解密．國際檔案的二二八事件：海外檔案選譯」新書發表會。國史館指出，此書選譯美國國家檔案館、澳洲國家檔案館與聯合國檔案館典藏的檔案與媒體報導，時間落在1944年到1948年間，包括二次大戰後期到二二八事件的後續發展。中央社記者郭日曉攝 107年2月22日