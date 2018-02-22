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關鍵字： 地震台股開工路況
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花敬群：9層樓以上房屋快篩 今年內完成

發稿時間：2018/02/22 13:38

最新更新：2018/02/22 13:38

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（中央社記者呂欣憓台北22日電）內政部次長花敬群今天表示，預計今年內要完成民國88年九二一大地震前完工、9樓以上全台灣共1萬2000多棟房屋的快篩檢查，找出危險房屋，輔導做好重建或耐震補強。

花蓮地震引起民眾對居住安全的關注，花敬群今天中午接受POP Radio廣播節目主持人黃光芹專訪時表示，內政部針對民國88年九二一大地震以前蓋的12層樓以上的房屋進行全面快篩，看設計圖本身有沒有不良結構和軟腳設計，若有就進行輔導重建或補強，去年已經檢查得差不多。

花敬群說，花蓮地震後內政部擬好方案，針對全台灣在九二一以前蓋的9層樓以上的房屋，想辦法在今年內做完快篩，找出危險房屋，輔導做好重建或耐震補強。

花敬群指出，現階段全台灣屋齡逾30年的房子超過400萬戶，未來10年會增加到快600萬，未來20年會有800萬。九二一地震前完工的12層樓以上的房子有7800多棟，目前2/3已經完全快篩，其他1/3今年做完，若放寬到九二一前完工、9樓以上的房子有1萬2000多棟，今年要努力完成快篩。

花敬群說，那7800多棟的房子約有3/4左右要進入初評，初評之後預估一半以上的房子是安全的，其他要進入耐震補強，可以做到小震不會受傷、中震可以修理，大震不會倒，讓人民有安定感，搭配危老重建和都更，讓台灣脫胎換骨。

對於都更釘子戶的問題，花敬群說，過去很多爭議在於自畫，有些住戶不在都市更新範圍內，開發商自己畫範圍，不想參加的人被框進去，未來會避免這部分。

他說，未來只要都更審議裡面有爭議，會要求聽證，到底是實施者的惡質還是不同意者的惡質，把資料都送到都市更新及爭議審議委員會處理，過去都更爭議審議會是在審容積獎勵，未來修法把容積獎勵明確化後，審議會就是在處理爭議。1070222

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