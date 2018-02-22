賴揆：兩年內培養一家獨角獸新創企業

（中央社記者顧荃台北22日電）行政院長賴清德今天表示，為優化新創事業投資環境，政府提出兩大目標，其中是兩年內要孕育出1家「獨角獸新創事業」，展現政府的決心。



國發會主委陳美伶說明，獨角獸新創企業是指成立10年內、尚未上市，以及市值約10億美元以上的新創事業；目前國際上共有228家，台灣還沒有，但約有三、四家潛在企業，她可保證兩年內能培養出一家，未來將在六年內促成至少三家具發展潛力的新創事業成為獨角獸，長期目標為每兩年都能有新創事業成為獨角獸。



行政院上午舉行院會，國發會向賴清德報告「優化新創事業投資環境行動方案」，賴清德並於會後主持記者會，向外界說明方案內容。



賴清德表示，政府推出五大政策，希望藉此達到兩大目標，一是每兩年孕育出至少1家具代表性的獨角獸新創事業，兩年內一定會培養出一家，展現政府發展新創的決心，以及帶給社會信心；二是未來5年，台灣的新創事業獲投資金額每年成長新台幣50億元，使台灣成為亞洲新創資本匯聚中心。



國發會報告指出，新創投資行動方案五大政策包括充裕新創早期資金、人才發展與法規調適、政府成為新創好夥伴、提供新創多元出場管道、新創進軍國際等。



在充裕新創早期資金方面，天使投資人投資同一新創公司100萬元以上者，可享有租稅優惠；國發基金對同一事業投資金額提高為1000萬，申請國發基金參與投資比率與金額不受募資規模30%或10億元限制；積極與國際一線創投合作；外國人投資審查程序修正為原則事後申報、例外是前核准。



人才發展及法規調適方面，外國專業人才延攬及僱用法2月正式上路、策略性吸引東南亞學生或人才來台、推動公司法修正以強化新創法規調適平台功能；政府成為新創好夥伴方面，將透過政府採購、競賽、開放資料等方式，鼓勵新創參與合作。



提供新創多元出場管道方面，預計由金管會在今年第一季前增列上櫃電子商務為產業新類別，同時提供多元上市櫃條件，經濟部也將在第二季前檢視現行「企業併購法」是否有助併購新創，研議是否修法。



新創進軍國際方面，將引入國際加速器來台設點，並選送新創赴海外加速器、參加全球重要會議；科技部預計下半年餘以色列設置科技組，擴大協助新創介接海外資源。（編輯：李淑華）1070222