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調查諷扁行動劇 陳師孟擬拜訪陳水扁

發稿時間：2018/02/22 15:22

最新更新：2018/02/22 15:22

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（中央社記者劉麗榮台北22日電）2009年司法節慶祝大會由檢察官編導演出「諷扁行動劇」，監察委員陳師孟將調查。他說，會優先約談或拜訪前總統陳水扁，並表示，目的不是要懲罰誰，希望聽到司法官的歉意。

監察委員陳師孟21日表示，2009年司法節慶祝大會，檢察官編導舞台劇諷刺前總統陳水扁，蓄意影響社會輿論，影響台灣國際形象；陳師孟申請自動調查，瞭解相關機關有無行政違失責任。

陳師孟下午面對媒體指出，擁有公權力的人要注意不要污辱、糟蹋嫌疑人或受刑人，但台灣司法官連這麼基本的認識都沒有，還洋洋得意把阿扁羞辱一番，事後還說阿扁不是因為行動劇而被定罪。

陳師孟說，先不管陳水扁被判罪的證據有多少是偽證，有多少是換法官後自由心證的結果，即使阿扁罪證確鑿，司法官也沒有資格去污辱別人。監察院的重要功能之一是維護人權，這個案子很明顯是輕忽人權，作為自動調查的第一案，「我覺得很正當。」

陳師孟說，任何調查案件都要約談當事人，也許當事人有不得已情況，如果現在有所體悟也很好。他想優先約談或親自拜訪陳水扁，因為這個案子，在政治上對陳水扁的身心會有所影響，想讓阿扁說一說當時的屈辱。

陳師孟指出，他要做的不是為了要懲罰某一位檢察官或法官，也沒有那麼壞心，而是希望聽到他們對過去一時失察做出的行為，能對社會或阿扁表達歉意，並不是馬上就進入彈劾或有什麼動作。

陳師孟也說，調查案到最後可以沒有任何人受懲處，但要提醒大家，他們（司法官）的作為不要用所謂的言論自由掩飾，應該顯示他們現在並不像過去那樣輕忽人權，若是如此，就達到調查的目的。

何時親訪陳水扁？陳師孟說，要跟調查官配合，才能進一步著手調查。（編輯：張均懋）1070222

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