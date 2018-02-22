學者:二二八是台灣獨立運動的啟蒙

國史館22日舉辦「解密．國際檔案的二二八事件：海外檔案選譯」新書發表會。國史館指出，此書選譯美國國家檔案館、澳洲國家檔案館與聯合國檔案館典藏的檔案與媒體報導，時間落在1944年到1948年間，包括二次大戰後期到二二八事件的後續發展。中央社記者郭日曉攝 107年2月22日

（中央社記者葉素萍台北22日電）國史館今天發表新書，解密國際檔案中的二二八事件。靜宜大學教授蘇瑤崇說，二二八事件是台灣獨立運動的啟蒙、濫觴；二二八的鎮壓，衝擊台灣人的心理，開始有獨立的想法。



國史館今天舉辦「解密．國際檔案的二二八事件：海外檔案選譯」新書發表會；這本書選譯美國國家檔案館、澳洲國家檔案館與聯合國檔案館典藏的檔案與媒體報導，時間落在1944年到1948年間，包括二次大戰後期到二二八事件的後續發展。



蘇瑤崇提到，過去大家以為開羅會議後，台灣就決定歸還了，美國就不再管台灣了，事實上，完全不一樣，若深入去了解，國民政府其實根本沒有想到戰後要來接收台灣，因為對日抗戰已忙得不可開交，完全沒有心理準備。



蘇瑤崇說，資料顯示，1945年的美軍「軍政府」計畫，是美國假定美軍攻占台灣後，必須設立過渡的軍政府，直到戰後處理完成，相關國家簽訂和約後，才會依和約規定將台灣交給指定國；然而，戰後實際發展完全與這個原先計畫不同。



蘇瑤崇指出，當時美軍內部有人強烈反對，認為「美國沒有理由花費鉅額經費幫中國代管台灣，如果以中國沒有能力為理由而必須代管台灣，那美國豈非必須代管幾千年以上」。



蘇瑤崇說，參謀長聯席會命令駐中國美軍以最小限度協助中國軍占領台灣，而後才有盟軍司令麥克阿瑟的命令第一號「在中國領域（滿州地區除外）內，台灣以及北緯16度以北之法屬支那之所有日本全部陸海軍及附屬部隊，應向蔣介石委員長投降」。



蘇瑤崇也說，二二八事件最大的影響是台灣人的獨立運動。



他說，國民黨政府占領接收後，嚴重貪污腐敗的統治下，台灣人迅速累積不滿，也愈來愈多人懷疑「回歸中國」到底是不是正確的選項；台灣社會出現「狗去豬來」的說法，形容日本的離去與中國的統治。



蘇瑤崇說，二二八事件爆發前，「自治」應該是主流的主張，但自治下的台灣仍屬於中華民國的一部分；另一類的主張是「託管」，但「託管」不等同「獨立」，美國檔案有台灣人請願託管，都保留將來回歸中國的可能。



蘇瑤崇形容，若以現在的政治話語來比擬，自治派類似「一國兩制」，託管派則類似「一個中國，兩個政府」。



蘇瑤崇說，二二八事件未爆發前，獨立是很模糊的概念，一般對獨立是沒有信心的，也不認為可能會發生；1947年的二二八事件，鎮壓對台灣人心理帶來相當衝擊，國民政府居然這樣屠殺人民，人民對政府不抱希望，開始有獨立的想法，這種獨立與以前自治的獨立不太一樣，而是認為台灣要從中國獨立出來，成為一個獨立的國家；1949年以後，也有台灣人請願託管，但這與二二八前的請願就不一樣，請美國託管的目的是希望台灣獨立。



另外，1947年二二八事件發生後，蔣中正派兵來台鎮壓。中央研究院博士後研究員杜正宇引述書中資料指出，台灣當時有3個團體向美發出3份請願書，都在1947年3月5日提出，這一天是蔣介石下令要派兵鎮壓，這隱約暗示著，當時民眾就已知道，因此3個團體同時向美國領事館請願，希望蔣介石勿派兵，以免血洗台灣。（編輯:溫貴香）1070222