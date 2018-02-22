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南韓禁進口福島水產 世貿組織判日勝訴

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中國銳實力 陸委會：強化民主防衛

發稿時間：2018/02/22 19:32

最新更新：2018/02/22 19:32

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（中央社記者繆宗翰台北22日電）對於中國「銳實力」滲透，陸委會副主委邱垂正今天表示，從全球觀點而言，當西方還未開始正視前，台灣早就承受著陸方挑戰與攻擊。政府將檢視相關法規妥適性，強化民主防衛。

外媒近期報導，美國、德國、澳洲等國近期陸續關注中國「銳實力」（sharp power）滲透。行政院大陸委員會今天下午舉行例行記者會，邱垂正對相關議題作上述表示。

邱垂正指出，中國大陸早就試圖利用一切影響台灣政治、經濟、社會。面對陸方長期對台威脅利誘，政府持續提醒國人赴陸就業、就學可能面臨問題，也會檢視相關法規妥適性，強化民主防衛，並加強跟各國說明中國大陸不當作為。

邱垂正也呼籲國際社會關注中國大陸運用銳實力可能的負面影響，並鼓勵兩岸對話，這才是真正符合亞太安全關鍵利益。

另外，陸委會主委張小月1月底曾表示，面對國家安全挑戰，陸委會今年度主要工作重點將包含健全兩岸法制等防衛機制，並透過檢討、修正相關法規，避免陸方帶有特殊統戰或政治目的的往來。

對於相關防衛機制的具體進程，邱垂正今天表示，處理方向為積極強化、維護相關防衛法制，對可能傷害國家主權、危害福祉和台灣自由民主社會的不當或不法行為予以事前防範。

他重申，政府一向正面看待正常有序交流活動，也希望透過兩岸間交流增進彼此互信基礎。政府會持續開放便利兩岸人民往來，提升人民福祉。

有記者詢及政府是否對國內統派或受中國大陸影響的團體進行檢視，邱垂正僅回應，對於各種可能危害國家安全或社會安定、人民福祉、交流秩序的情況，政府都會隨時檢視加以因應。

美國國家民主基金會去年12月出版的「銳實力：崛起的專制主義的影響」（Sharp Power: Rising Authoritarian Influence）報告指出，中國和俄羅斯花費數十億美元巨款，運用如人文交流、各類文化活動、教育以及傳媒和資訊計畫等各種手段，在世界各地營造公共輿論和觀念。

報告指出，這種影響既不像硬實力那具有強制性，也非軟實力「魅力攻勢」，因此稱為「銳實力」。（編輯：馮昭）1070222

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