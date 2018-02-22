接營建署長 吳欣修道地台南人專業獲肯定

（中央社記者張榮祥台南22日電）台南市政府秘書長吳欣修是道地台南人，從求學、踏進公務部門，幾乎都在台南，他在台南縣市合併6年多來，一路高升，如今將接任營建署長，突顯行政院長賴清德對他專業的肯定。



在台南市政府官網，可以發現吳欣修的重要資歷全在台南，台南市鹽水區人的他，今年剛滿50歲，最高學歷是成功大學都市計畫研究所，都市計劃是他的專業，從台南縣政府基層公務員做起。



在吳欣修多年的公務生涯中，談到他的崛起，應是從受到時任升格直轄市後的台南市長賴清德重用開始，他接任台南市政府都市發展局副局長、短短6年多一路升到代理局長、局長、副秘書長及秘書長。



除都市計畫專業外，吳欣修也是台南市鐵路地下化工程的重要推手，這是賴清德在任市長時最重要的建設之一，地方多年來的抗爭，讓南鐵工程火藥味十足，但也讓人看到吳欣修時常親上火線和拆遷戶溝通，身段柔軟，口氣溫和。



賴清德接掌行政院後，地方政壇時傳台南市政府團隊哪些人可能北上入閣，吳欣修就是被點名的熱門人選之一，以他都市計劃專業接任營建署長，算得上是一時之選。



台南市代理市長李孟諺今晚接受中央社記者訪問時，盛讚吳欣修是市府團隊的「智多星」，他說，吳欣修的點子多，舉凡奇美博物館用地的徵收、中國城的拆遷，多來自於吳欣修的專業。



李孟諺也提到吳欣修在南鐵工程上的貢獻，面對拆遷戶的強硬抗爭，吳欣修和賴清德挨家挨戶地拜訪溝通，絕大多數的拆遷戶，吳欣修都叫得出名字。



不過，如同過往準備入閣的官員一樣，吳欣修今晚手機雖通，卻未接電話，讓媒體無法採訪到他，但市府官員認為，以吳欣修的專業，在內閣的表現是沒有問題的。



內政部長葉俊榮今天表示，營建署前署長許文龍1月中退休，已商請台南市政府同意，由吳欣修在3月1日接任，希望借重他的專業，全力協助地方政府推動都市更新與國土計畫。（編輯：張芷瑄/卞金峰）1070222