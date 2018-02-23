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柯建銘：行政院會最快3/1通過軍人年改案

發稿時間：2018/02/23 12:32

最新更新：2018/02/23 12:32

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（中央社記者陳俊華台北23日電）民進黨立法院黨團總召柯建銘今天說，新會期將推動軍人年改、司法改革、組織再造三大改革，行政院版軍人年改方案，最快在下週四（3月1日）行政院會通過後，就會送到立法院。

立法院新會期下週開議，柯建銘今天受訪時表示，施政總質詢結束時間大約在3月底、4月初，接著要處理人事同意權案，其中最高檢察署檢察總長人事案要在4月30日前處理。另外，還有促進轉型正義委員會、國家通訊傳播委員會補提名等人事案。

軍人年改部分，柯建銘說，行政院版的軍人年改最快3月1日將在行政院院會通過，之後就會送到立法院審查。媒體詢問，是否擔心推動軍人年改，衝擊年底大選？柯建銘說，軍人年改這會期一定要通過，「擔心（影響選情）就不要改了」。

他也說，民進黨團規劃，軍人年改將由外交及國防、司法及法制兩委員會聯席審查，但新會期各常設委員會立委佈局，「熱門的還是熱門，不來的還是不來」，經濟、交通、社會福利及衛生環境委員會登記的人數最多，司法及法制、外交及國防仍是冷門委員會。

柯建銘說，民進黨團新會期要推動司改、組改、軍人年改，都會在司法及法制、外交及國防委員會主審或聯席審查，「重兵不來沒有辦法」，26日會再討論委員會分配問題。（編輯：林沂鋒）1070223

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