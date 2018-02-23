柯文哲：現任者不需打廣告 認真為政就好

台北市長柯文哲（前中）23日在台北市客家文化主題公園音樂戲劇中心出席「台北市慶祝第75屆兵役節頒獎典禮」，拱手向大家拜年。中央社記者吳翊寧攝 107年2月23日

（中央社記者游凱翔台北23日電）2018選戰熱度提高，台北市長柯文哲昨天表示，打算11月後才投入選戰。今天被媒體詢問是否太晚，他認為，現任者並不需要打廣告，認真做市政給選民看就好了。



柯文哲昨天表示，距離投票還約9個月，花太多時間選舉會減少市政時間，根據選罷法公布號次後就要請假，所以11月8日開始選也是好方法。



他上午出席兵役節頒獎典禮前接受聯訪，有媒體詢問11月才投入選戰是否太晚。柯文哲認為，自己並不是坐著不動，但現任者認真做市政給選民看就好，推行政策的過程大家就會知道做的好不好。



媒體追問，有獨派人士不滿柯的兩岸論述，揚言不再支持。柯文哲回應，自己比較務實，從頭到尾的立場都一樣，並沒有想要跟別人打架，距離選舉還有9個月，很多東西可以再說明、再爭取。（編輯：張銘坤）1070223



