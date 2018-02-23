府院人事調整 政院：僅規劃勞動部長異動

行政院發言人徐國勇（圖）23日舉行記者會，宣布內閣異動名單，包括新任外交部長吳釗燮、國防部長嚴德發、陸委會主委陳明通、勞動部長許銘春、退輔會主委邱國正。中央社記者鄭傑文攝 107年2月23日

（中央社記者侯姿瑩台北23日電）內閣局部改組，行政院發言人徐國勇表示，這波改組中，國防、外交、兩岸屬總統職權，行政院因林美珠健康因素請辭，只規劃勞動部長異動，院長賴清德原本就沒有改組的想法。



農曆春節前後，內閣改組傳言不斷，包括外交部長李大維、勞動部長林美珠、內政部長葉俊榮、教育部長潘文忠等人都曾傳出將異動。



徐國勇下午召開記者會宣布5部會首長異動，包括新任外交部長吳釗燮、國防部長嚴德發、陸委會主委陳明通、勞動部長許銘春、退輔會主委邱國正。



徐國勇說，這波改組，除了勞動部長之外，其餘4位首長，涉及外交、國防、兩岸，均屬於總統職權。



媒體詢問這次改組的原因？徐國勇表示，每當立法院會期結束，包括暑假、春節前後，就會傳出內閣將改組，但這次除了勞動部長林美珠因健康因素請辭有異動外，「本來院長（賴清德）就沒有改組的想法」。



他說，國防、外交、兩岸屬總統職權，行政院不會做相關考量。由於外交部長、國防部長等人仍屬於內閣閣員，總統還是會跟行政院長賴清德商量、交換意見。



徐國勇表示，行政院長與總統有定期、不定期的會面。事實上，賴清德今天下午1時30分有進總統府與總統蔡英文見面，2時30分左右回到行政院，才把內閣異動名單交給他。



他說，賴清德去年9月接任行政院長後，著重行政團隊合作跟默契。過去幾個月來，賴清德帶領行政團隊下鄉，與縣市首長座談，並要求相關部會首長即時回應地方的需求，後續也要追蹤相關進度。



徐國勇表示，賴清德在過程中，看到行政團隊默契的培養，以及團隊執行力，都有不錯成果，團隊一起打拚的力量持續往上成長。因此，除了林美珠因健康因素請辭，賴清德沒有改組的考量。



媒體詢問520是否會有第二波改組？徐國勇說，不希望每到520或是立法院會期結束後，就有內閣改組的猜測。（編輯：黃國倫／林淑媛）1070223