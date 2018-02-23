監院彈劾雄三誤射案 海軍：虛心檢討

監察院23日再度針對雄三飛彈誤射事件召開彈劾審查會，通過彈劾金江艦艦長林伯澤少校、副艦長林清吉、海軍131艦隊部艦隊長胡志政少將等9人。中央社製表 107年2月23日

（中央社記者侯姿瑩台北23日電）監察院今天再度召開雄三飛彈誤射事件彈劾審查會，通過彈劾9名海軍人員。海軍司令部說，雄三事件發生後，虛心檢討肇因，並將7月1日訂為「海軍檢討日」，務必杜絕類似事件再發生。



監察院針對雄三誤射案，彈劾9名海軍人員。對此，海軍司令部今天下午發布新聞稿表示，自前年發生雄三飛彈誤射事件後，「從司令至各業管層級，第一時間即勇於承擔錯誤，虛心檢討肇因。」並將7月1日訂為「海軍檢討日」，務必杜絕類似事件再度發生。



同時，海軍司令部強調，雄三事件發生後，從國防部至海軍，完全尊重監察院職權與超然立場，也全力配合調查。另外，有關人員疏責部分，都已完成行政檢討，並依規定核予適當懲處。



海軍司令部表示，未來會記取雄三案的教訓，「更加戮力戰訓本務工作」。



金江艦105年7月1日在海軍左營軍港誤射一枚雄三飛彈，擊中在澎湖海域作業的高雄籍翔利昇漁船，造成船長黃文忠死亡、同船3名船員受傷。監察委員包宗和、王美玉、仉桂美申請自動調查。



監察院去年7月召開彈劾審查會，針對9名海軍人員皆未通過彈劾。事隔半年，等到11名新監委上任後，今天上午再度召開彈劾審查會，通過彈劾9名海軍人員。（編輯：郭萍英）1070223