/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 學測內閣改組李菁福衛五號
>rss

李大維沉穩應對風雨 外交老將新戰場開始

發稿時間：2018/02/23 20:19

最新更新：2018/02/23 20:32

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
外交部長李大維，被告知即將接掌國安會，第一個反應是心情平靜。（中央社檔案照片）外交部長李大維，被告知即將接掌國安會，第一個反應是心情平靜。（中央社檔案照片）

（中央社記者侯姿瑩台北23日電）說話有條不紊、具有濃厚外交官氣質的李大維，昨晚接獲通知趕赴總統官邸，當被告知即將接掌國安會，第一個反應是心情平靜，對他而言，「從事外交工作多年，工作異動是常態，不論在哪個位置，都會全力以赴」。

民國38年出生的李大維，具有豐沛的外交資歷，曾擔任駐美國、加拿大、歐盟等國代表，堪稱外交沙場老將，對於職位的變與不變，早已淡然。正因為以職業外交官自詡，多年來，無論哪一個政黨執政，李大維都擔任重要外交工作，因為他始終認為外交官是國家的外交官，外交工作考量的是國家利益，而不是一黨一派。

民國105年，蔡政府上台後，李大維接任外交部長，在1年9個月的時間裡，面對嚴峻外交情勢，歷經兩次斷交、護照出包等風波，屢屢傳出李大維將異動的消息，但他總是淡淡地說，「去留由總統與院長決定」。

知情人士透露，去年底二代晶片護照內頁發生誤植類似美國機場圖片事件，儘管外面風風雨雨、爭議聲不斷，李大維在後續約一週的處理過程中，完全沒有對部屬講過重話。

李大維剛接任外交部長的時候，就曾自比為薩利（Sully）機長。薩利機長面對飛機失去動力，決定在哈德遜河河面上進行迫降，最後機上人員全數生還，李大維期許自己同樣能以冷靜的態度，帶領外交部，「看好外交部這艘船」。

面對中共打壓日益加劇，李大維曾說每天看外館傳回來的電報，「有時心驚膽跳」。外交情勢艱困，外交部同仁非但不能逃避，「更應以積極方式去面對」，「外交官如同軍人一般，沒有選擇戰場的權利」。

李大維今年開春就在外交部內部會議上表示，今年對外交來說是「充滿挑戰的一年」。在此情況下，他提出一些新措施來因應，包括建立類似企業界的KPI（Key Performance Index）機制，評估外館在推動重大政策上的表現，包括推動加入跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTPP）、洽談雙邊經濟合作協定等。

李大維說，如果總統覺得他還可以為國家服務，他很樂意繼續做。但如果有一天，總統對他說「謝謝你對國家的服務」，他回到辦公室後，「一個小時內就可以收完所有的個人物品」，退休回家去。

如今蔡總統再次委以重任，在總統府、國安會整體任務需求與布局上，希望借重李大維豐富的外交事務經歷襄助推動業務。這次的異動，又是李大維另一場奮戰的開始。（編輯：林淑媛）1070223

延伸閱讀》李大維接國安會秘書長 劉建忻暫代總統府秘書長

延伸閱讀》外交兩岸老將 府院盼吳釗燮陳明通創新局

延伸閱讀》護照出包案李大維道歉：會負該負的責任

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
關鍵字： 李大維
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
春節走春

春節走春

一週重要新聞影像回顧（0211-0217）

一週重要新聞影像回顧（0211-0217）

花蓮地震災情

花蓮地震災情

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
春節走春
春節走春
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP