李大維沉穩應對風雨 外交老將新戰場開始

外交部長李大維，被告知即將接掌國安會，第一個反應是心情平靜。（中央社檔案照片）
（中央社記者侯姿瑩台北23日電）說話有條不紊、具有濃厚外交官氣質的李大維，昨晚接獲通知趕赴總統官邸，當被告知即將接掌國安會，第一個反應是心情平靜，對他而言，「從事外交工作多年，工作異動是常態，不論在哪個位置，都會全力以赴」。
民國38年出生的李大維，具有豐沛的外交資歷，曾擔任駐美國、加拿大、歐盟等國代表，堪稱外交沙場老將，對於職位的變與不變，早已淡然。正因為以職業外交官自詡，多年來，無論哪一個政黨執政，李大維都擔任重要外交工作，因為他始終認為外交官是國家的外交官，外交工作考量的是國家利益，而不是一黨一派。
民國105年，蔡政府上台後，李大維接任外交部長，在1年9個月的時間裡，面對嚴峻外交情勢，歷經兩次斷交、護照出包等風波，屢屢傳出李大維將異動的消息，但他總是淡淡地說，「去留由總統與院長決定」。
知情人士透露，去年底二代晶片護照內頁發生誤植類似美國機場圖片事件，儘管外面風風雨雨、爭議聲不斷，李大維在後續約一週的處理過程中，完全沒有對部屬講過重話。
李大維剛接任外交部長的時候，就曾自比為薩利（Sully）機長。薩利機長面對飛機失去動力，決定在哈德遜河河面上進行迫降，最後機上人員全數生還，李大維期許自己同樣能以冷靜的態度，帶領外交部，「看好外交部這艘船」。
面對中共打壓日益加劇，李大維曾說每天看外館傳回來的電報，「有時心驚膽跳」。外交情勢艱困，外交部同仁非但不能逃避，「更應以積極方式去面對」，「外交官如同軍人一般，沒有選擇戰場的權利」。
李大維今年開春就在外交部內部會議上表示，今年對外交來說是「充滿挑戰的一年」。在此情況下，他提出一些新措施來因應，包括建立類似企業界的KPI（Key Performance Index）機制，評估外館在推動重大政策上的表現，包括推動加入跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTPP）、洽談雙邊經濟合作協定等。
李大維說，如果總統覺得他還可以為國家服務，他很樂意繼續做。但如果有一天，總統對他說「謝謝你對國家的服務」，他回到辦公室後，「一個小時內就可以收完所有的個人物品」，退休回家去。
如今蔡總統再次委以重任，在總統府、國安會整體任務需求與布局上，希望借重李大維豐富的外交事務經歷襄助推動業務。這次的異動，又是李大維另一場奮戰的開始。（編輯：林淑媛）1070223
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