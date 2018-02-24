蔡總統訪屏東看原鄉長照 讚潘孟安用心

總統蔡英文（前右）24日赴屏東縣泰武鄉，訪視原鄉部落長照成果，她希望，所有的原鄉部落都能打造具有在地特色的長期照顧模式。（取自蔡總統臉書）中央社記者葉素萍傳真 107年2月24日

（中央社記者葉素萍台北24日電）總統蔡英文今天赴屏東縣泰武鄉，訪視原鄉部落長照成果，她希望，所有的原鄉部落都能打造具有在地特色的長期照顧模式；蔡總統也大力稱讚屏東縣長潘孟安對長照與縣政的用心。



蔡總統今天訪視屏東縣泰武鄉「武潭社區」長照成果，也參訪「泰武有機咖啡產業發展館」，這些行程未公開，總統府會後發布新聞稿。



蔡總統致詞提到，行政院長賴清德之前到各個部落訪視後，告訴她說，台灣各縣市執行長照的成果都不錯，其中有幾個地方特別好，屏東就是其中之一。因此，她今天除了回到楓港老家發福袋，也來泰武鄉看看大家都稱讚的「長照2.0」成果。



她說，長照制度雖然是中央推動，但也必須靠地方政府在第一線執行。過去她前往原住民部落訪視時，各地部落的長老都有一個共同需求，就是希望政府在執行長照政策時，也都能符合部落裡長輩們生活的需求，「我相信，泰武鄉的日照中心，就是個很好的例子。」



蔡總統認為，做好長照2.0，不光要靠政府努力，更要結合社區的力量，泰武鄉日間照顧中心是屏東縣的原鄉部落中第一個由社區帶頭組織，並和縣政府、衛福部以及原民會，共同合作建置而成的B級據點，也即將成為A+C級的據點，「這是相當具有企圖心的想法」。



另外，蔡總統也提到，日後她將啟動一系列的原鄉長照之旅。原鄉長照必須結合原鄉的生活情境，打造具有在地特色的長期照顧模式。例如，透過老幼共學，不僅可以讓長輩得到照顧，也能夠把原住民族文化傳承下去。



蔡總統說，她知道原鄉長照所面臨的挑戰確實比較多，因此，她要拜託衛福部與原民會充分溝通協調，積極解決問題，才能發揮一加一大於二的效果，讓部落的鄉親都能夠享有更完整的長照服務。同時，她也希望能有更多青年，共同投入長照的行列。



總統肯定屏東縣政府長照制度，做得相當成功，不僅有全國密度最高的「關懷據點」和「文化健康站」，針對交通較為不便的原鄉，所建置的小型托顧站，數量也是全國最多。



她說，屏東縣長潘孟安就任縣長3年多以來，對於長照的用心、縣政的用心，相信大家有目共睹。（編輯：中央社趙蔚蘭）1070224



