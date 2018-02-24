盧秀燕跑行程 胡志強郝龍斌站台籲團結

獲國民黨提名參選台中市長的立委盧秀燕（右3）24日參加台中市新移民女性關懷協會新春團拜，前台中市長胡志強（左4）、國民黨副主席郝龍斌（右）也到場站台。中央社記者蘇木春攝 107年2月24日

（中央社記者蘇木春台中24日電）獲國民黨提名參選台中市長的立委盧秀燕，今天參加台中市新移民女性關懷協會新春團拜，台中前市長胡志強及國民黨副主席郝龍斌共同站台，他們認為只要團結，就有勝選的機會。



台中市新移民女性家庭關懷協會今天下午舉辦新春團拜，盧秀燕在胡志強及郝龍斌陪同下參加團拜，兩人還為盧秀燕拉票站台，稱讚女性撐起一片天。



盧秀燕致詞時表示，國民黨與她的移民政策是「反歧視、重視族群融合」，希望每位新移民，在台灣這個寶島，都能獲得平等尊重，都能安居樂業。



她並承諾若當選市長，所有的新移民家庭，一定可以獲得最大的照顧與尊嚴。



胡志強說，這次國民黨要團結全力以赴，立委江啟臣在初選落敗後，也表態支持盧秀燕，胡志強指出，他將促成兩人合作，並建議盧秀燕能多跑原台中縣區、多露臉，原台中縣市區的支持者能夠團結。



郝龍斌表示，他認為只要有團結就有勝選機會，對選情很樂觀，民進黨在中央與地方執政都出問題，拿不出具體的解決辦法，只要團結國民黨就有希望。（編輯：卞金峰）1070224