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關鍵字： 燈會內閣改組李大維衛生紙
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盧秀燕跑行程 胡志強郝龍斌站台籲團結

發稿時間：2018/02/24 19:39

最新更新：2018/02/24 19:52

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獲國民黨提名參選台中市長的立委盧秀燕（右3）24日參加台中市新移民女性關懷協會新春團拜，前台中市長胡志強（左4）、國民黨副主席郝龍斌（右）也到場站台。中央社記者蘇木春攝　107年2月24日獲國民黨提名參選台中市長的立委盧秀燕（右3）24日參加台中市新移民女性關懷協會新春團拜，前台中市長胡志強（左4）、國民黨副主席郝龍斌（右）也到場站台。中央社記者蘇木春攝　107年2月24日

（中央社記者蘇木春台中24日電）獲國民黨提名參選台中市長的立委盧秀燕，今天參加台中市新移民女性關懷協會新春團拜，台中前市長胡志強及國民黨副主席郝龍斌共同站台，他們認為只要團結，就有勝選的機會。

台中市新移民女性家庭關懷協會今天下午舉辦新春團拜，盧秀燕在胡志強及郝龍斌陪同下參加團拜，兩人還為盧秀燕拉票站台，稱讚女性撐起一片天。

盧秀燕致詞時表示，國民黨與她的移民政策是「反歧視、重視族群融合」，希望每位新移民，在台灣這個寶島，都能獲得平等尊重，都能安居樂業。

她並承諾若當選市長，所有的新移民家庭，一定可以獲得最大的照顧與尊嚴。

胡志強說，這次國民黨要團結全力以赴，立委江啟臣在初選落敗後，也表態支持盧秀燕，胡志強指出，他將促成兩人合作，並建議盧秀燕能多跑原台中縣區、多露臉，原台中縣市區的支持者能夠團結。

郝龍斌表示，他認為只要有團結就有勝選機會，對選情很樂觀，民進黨在中央與地方執政都出問題，拿不出具體的解決辦法，只要團結國民黨就有希望。（編輯：卞金峰）1070224

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