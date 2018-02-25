陳水扁出席餐會 陳致中：法務部核准

前總統陳水扁（前中）25日出席兒子陳致中（前右）擔任理事長的高雄市快樂希望協會會員大會和餐會，由高雄市議長康裕成（前左）陪同用餐。陳致中表示，父親出席餐會已向法務部申請和獲核准。中央社記者陳朝福攝 107年2月25日

（中央社記者陳朝福高雄25日電）前總統陳水扁今天出席兒子陳致中擔任理事長的高雄市快樂希望協會會員大會和餐會，上台向與會者舉杯致意。陳致中說，父親今天出席餐會已向法務部申請和獲核准。



這項餐會席開100桌，陳水扁由陳致中陪同進入會場時，許多與會者和陳水扁握手拍照合影，並高喊「阿扁加油」。



陳致中致詞時說，過去在高雄市前鎮與小港參選市議員，不僅台南與高雄是他的故鄉，前鎮與小港更是他的家。



陳致中表示，爭取再次服務鄉親的機會，但現在參加民進黨內初選民調是一場苦戰，也是關鍵，希望鄉親支持。



對於高雄市長選舉，陳致中受訪時表示，與父親並無特定的支持人選，會支持民進黨黨內初選的勝出者。



陳水扁隨後由陳致中與協會理監事陪同，上台舉杯向與會者致意。



出席餐會者包括立委陳其邁、管碧玲和高雄市議長康裕成、副議長蔡昌達及高雄市副市長許立明等人。（編輯：方沛清）1070225



