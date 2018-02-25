/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 燈會內閣改組李大維衛生紙
>rss

蘇巧慧全家總動員 百秒影片說政績

發稿時間：2018/02/25 15:18

最新更新：2018/02/25 15:18

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者蘇龍麒台北25日電）立法委員過去常出版文宣品訴說政績，民進黨立委蘇巧慧這次特別製作100秒影片，告訴民眾自己2年來的政績，這部影片包括她的妹妹、先生和2個女兒全家總動員參與製作。

朝野立委宣傳自己的政績，過去常出版各類文宣品，告訴選民自己在地方、在國會做了哪些事情，但像蘇巧慧這次製作短片的方式，過去並不常見。

蘇巧慧告訴中央社記者，身為區域立委，除了國會表現外，也希望選區民眾能夠感受到她認真做過的事情，選擇製作影片，是用特別、讓選民有記憶點的方式。

蘇巧慧製作的影片中，包括爭取捷運三鶯線、樹林萬大線預算，以及新莊好生活、樹林動起來、鶯歌換新衫等幾個部分，內容都是攸關選區內的在地建設。

她說，與其發文宣紙本，不如讓選民在網路上看影片，希望用不一樣的方式吸引大家的目光，讓選民知道她這兩年來的努力。

對於全家參加影片製作，蘇巧慧說，讓兩個女兒參加拍攝，其實是有私心，因為身為導演的太太，希望小朋友能在作品軋一角，為她們的成長留下紀錄。

蘇巧慧說，小朋友都很開心，因為她們從小在片場長大，對片場並不陌生，這次扮演不一樣的角色，她們覺得自己像是卡通人物。

蘇巧慧說，影片拍攝僅一天，早上拍小孩、下午拍她，但前置作業花了很多時間。

她說，自己的妹妹蘇巧純、老公龍男．以撒克．凡亞思都參與製作，龍男編導出吸睛的內容，巧純則是在互動程式設計上很強，這就像是家庭作業，是很有趣、值得記憶的回憶。

問到蘇巧慧這部影片花多少預算？蘇巧慧說，由於是自己家人親手製作，很難用市價計算。

蘇巧慧說，原本希望找地方電視台託播，但是影片秒數太長，連帶的託播預算太高，最後決定還是放在臉書，讓大家傳閱。(編輯：陳永昌)1070225

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
元宵齊賞燈

元宵齊賞燈

春節走春

春節走春

一週重要新聞影像回顧（0218-0224）

一週重要新聞影像回顧（0218-0224）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
元宵齊賞燈
元宵齊賞燈
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP