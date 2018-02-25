蘇巧慧全家總動員 百秒影片說政績

（中央社記者蘇龍麒台北25日電）立法委員過去常出版文宣品訴說政績，民進黨立委蘇巧慧這次特別製作100秒影片，告訴民眾自己2年來的政績，這部影片包括她的妹妹、先生和2個女兒全家總動員參與製作。



朝野立委宣傳自己的政績，過去常出版各類文宣品，告訴選民自己在地方、在國會做了哪些事情，但像蘇巧慧這次製作短片的方式，過去並不常見。



蘇巧慧告訴中央社記者，身為區域立委，除了國會表現外，也希望選區民眾能夠感受到她認真做過的事情，選擇製作影片，是用特別、讓選民有記憶點的方式。



蘇巧慧製作的影片中，包括爭取捷運三鶯線、樹林萬大線預算，以及新莊好生活、樹林動起來、鶯歌換新衫等幾個部分，內容都是攸關選區內的在地建設。



她說，與其發文宣紙本，不如讓選民在網路上看影片，希望用不一樣的方式吸引大家的目光，讓選民知道她這兩年來的努力。



對於全家參加影片製作，蘇巧慧說，讓兩個女兒參加拍攝，其實是有私心，因為身為導演的太太，希望小朋友能在作品軋一角，為她們的成長留下紀錄。



蘇巧慧說，小朋友都很開心，因為她們從小在片場長大，對片場並不陌生，這次扮演不一樣的角色，她們覺得自己像是卡通人物。



蘇巧慧說，影片拍攝僅一天，早上拍小孩、下午拍她，但前置作業花了很多時間。



她說，自己的妹妹蘇巧純、老公龍男．以撒克．凡亞思都參與製作，龍男編導出吸睛的內容，巧純則是在互動程式設計上很強，這就像是家庭作業，是很有趣、值得記憶的回憶。



問到蘇巧慧這部影片花多少預算？蘇巧慧說，由於是自己家人親手製作，很難用市價計算。



蘇巧慧說，原本希望找地方電視台託播，但是影片秒數太長，連帶的託播預算太高，最後決定還是放在臉書，讓大家傳閱。(編輯：陳永昌)1070225