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馮世寬卸任 羅秉成：兵役制度成功轉型推手

發稿時間：2018/02/26 12:45

最新更新：2018/02/26 12:55

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（中央社記者呂欣憓台北26日電）國防部今天舉行卸任、新任國防部長交接典禮，監交人、政務委員羅秉成表示，卸任的馮世寬完成階段性任務，對國軍貢獻必定名留青史。

府院日前宣布國安、內閣人事異動，國家安全會議秘書長嚴德發轉任國防部長，原國防部長馮世寬另有任用。國防部今天上午舉行卸任、新任國防部長交接典禮，由羅秉成擔任監交人，馮世寬和嚴德發交換印信後，兩人握手致意，隨後並肩離開典禮會場。

國防部接著在大門口的迎賓大道舉行歡送典禮，馮世寬在太太、嚴德發、參謀總長李喜明、陸海空軍司令等人陪同下步出大門口，各級軍官和將領夾道歡送馮世寬。

羅秉成在交接典禮上致詞時推崇馮世寬在任內諸多重要政績，帶領國軍順利執行各項演訓任務，包括完成蔡總統上任後第一本4年期國防總檢討和國防報告書，資通電軍指揮部、空軍P-3C反潛機和空軍防空飛彈指揮部也一一成軍就位。

羅秉成指出，馮世寬對中共遼寧號遠海長訓處置得宜，用務實行動和不卑不亢態度，一步步重建民眾對國軍信心，維護國軍尊嚴榮譽令人耳目一新；爭取國軍戰航管勤務6項加給，改善國軍工作環境，部隊營舍整建和裝備更新，讓國軍擁有最好裝備和最佳生活環境。

羅秉成說，馮世寬是促進國軍兵役制度成功轉型推手，民國106年募兵達成率101.5%，國機國造和國艦國造都已經正式啟動，攸關國防自主未來和國防產業發展，馮世寬對國防自主工作推展強度、力度有目共睹。

羅秉成表示，馮世寬達成階段性任務，他任內對國軍重大貢獻必定名留青史，軍中弟兄姊妹對親切風趣、真情流露、愛兵如子的部長會永遠感念。（編輯：蘇志宗）1070226

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