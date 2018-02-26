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卸任國防部長 馮世寬：將負責國防安全研究院

發稿時間：2018/02/26 13:09

最新更新：2018/02/26 14:59

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國防部26日在部內舉辦國防部部長交接典禮，由卸任部長馮世寬（左）交接印信給新任部長嚴德發（右），並由行政院政務委員羅秉成（中）監交。中央社記者吳家昇攝 107年2月26日國防部26日在部內舉辦國防部部長交接典禮，由卸任部長馮世寬（左）交接印信給新任部長嚴德發（右），並由行政院政務委員羅秉成（中）監交。中央社記者吳家昇攝 107年2月26日

（中央社記者呂欣憓台北26日電）今天卸任國防部長的馮世寬表示，他將負責國家級的智庫「國防安全研究院」，而因為任務需要，他過年前的各項規劃也不得不捨棄。

府院日前宣布國安、內閣人事異動，國家安全會議秘書長嚴德發轉任國防部長，原國防部長馮世寬另有任用。國防部今天上午舉行新舊任國防部長交接典禮。

典禮結束後，馮世寬透過國防部發言人臉書發布「大鵬部長的話」，馮世寬表示，他今年過年前就計劃要去各外離島，再和戍守前線的官兵敘舊和會餐，也有一肚子的話想和負責4個月軍事訓練役的軍士官及受訓的人員講，因任務需要，輾轉要他去負責國家級的智庫「國防安全研究院」，因此對先前的規劃不得不捨棄了。

馮世寬說，他想藉此機會誠摯的感謝國軍官兵，如果他個人有受到任何長官及各界的肯定，都是來自於國軍官兵的努力。

馮世寬說，國軍一直都在推動軍事事務革新，這一年多，在組織體系、法規制度、作戰指揮及聯戰機制上，都有了具體的成效。再加上總統不但核定了基層官兵的六項加給，更命令他將老舊營舍，以「興安專案」全面整建，使我們的國軍受到了鼓舞與照顧，讓募兵制順利的遂行。

馮世寬說，國軍官兵必須認清國家的安全、全民的福祉，國家發展的穩定環境，都在國軍的肩膀上，國軍的國防戰略及堅實的訓練，會透過演習來驗證、來磨練、來培養，以增進國軍與時俱進的創新能力。

馮世寬也說，他想藉由這個機會再次叮嚀大家，4個月軍事訓練役的施政作為，是要以為國家培養、教育未來主人翁，一同保家衛國的信念，首先要培養他們熱愛國家、尊崇軍人及孝順父母的情操，並且給予勤嚴精訓，讓他們能成為國家永續之後備戰力。（編輯：張良知）1070226

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