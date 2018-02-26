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關鍵字： 衛生紙S9彭淮南地震
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行政院：衛生紙供應無虞 民眾不需搶購

發稿時間：2018/02/26 13:56

最新更新：2018/02/26 14:09

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衛生紙喊漲，行政院消費者保護處消保官26日到賣場實地查核，初步查核賣場架上仍有衛生紙可供購買、價格也無調整，行政院發言人徐國勇（右）呼籲消費者勿恐慌。中央社記者郭日曉攝 107年2月26日衛生紙喊漲，行政院消費者保護處消保官26日到賣場實地查核，初步查核賣場架上仍有衛生紙可供購買、價格也無調整，行政院發言人徐國勇（右）呼籲消費者勿恐慌。中央社記者郭日曉攝 107年2月26日

（中央社記者顧荃台北26日電）衛生紙喊漲，行政院發言人徐國勇表示，今天消保處已到各大賣場查看，衛生紙皆已補貨，供應無虞，不會缺貨，民眾不需恐慌搶購。

徐國勇上午出席「全國建築物耐震安檢暨輔導重建補強」記者會，會後受訪時做上述表示。

國際紙漿價格續漲，國內家用紙品業者因成本壓力喊漲，引發民眾搶購衛生紙。

徐國勇表示，衛生紙的問題是因為國際紙漿價格上漲，但是紙漿雖價格上漲，卻來源充分、供應無虞，衛生紙生產線也很充足；且衛生紙是終端商品，紙漿價格上漲並不會影響到其他民生物價。

徐國勇說，現在有些大賣場還在促銷衛生紙，如果漲價很厲害的話，業者應該要惜售，但既然無此狀況，消費者不需搶購；現在只是因為民眾的預期心理而搶購衛生紙，買不到是因為被搶購一空，消費者看到補貨期間的空貨架就恐慌，但其實賣場供應無虞，只是需要時間補貨。

他表示，國際紙漿價格波動當然會短期影響衛生紙價格，消保官後續也會調查漲價原因、幅度，以及是否有聯合漲價行為；公平會也有相關查訪，行政院一直在注意民生物價，穩定物價小組也一直在監控中。（編輯：蘇志宗）1070226

衛生紙喊漲，行政院消費者保護處消保官26日到賣場實地查核，經初步查核發現賣場架上仍有衛生紙可供購買、價格也無調整，請消費者勿恐慌。（消保處提供）中央社記者吳欣紜傳真　107年2月26日衛生紙喊漲，行政院消費者保護處消保官26日到賣場實地查核，經初步查核發現賣場架上仍有衛生紙可供購買、價格也無調整，請消費者勿恐慌。（消保處提供）中央社記者吳欣紜傳真　107年2月26日
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