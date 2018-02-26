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陳其邁公布經濟政策 打造高雄成智慧城市

發稿時間：2018/02/26 16:21

最新更新：2018/02/26 16:32

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投入民進黨高雄市長初選的立委陳其邁26日在立法院公布「打造智慧城市、經濟首都」等相關政見，盼率領高雄市「彎道超車」，引領台灣整體經濟發展。中央社記者徐肇昌攝　107年2月26日投入民進黨高雄市長初選的立委陳其邁26日在立法院公布「打造智慧城市、經濟首都」等相關政見，盼率領高雄市「彎道超車」，引領台灣整體經濟發展。中央社記者徐肇昌攝　107年2月26日

（中央社記者蔡佳伶台北26日電）力拚民進黨高雄市長提名的立委陳其邁今天公布經濟政策，要將高雄打造成智慧城市、經濟首都。他表示，「我準備好了」，希望能將人生最精采的歲月奉獻給心愛的故鄉高雄。

民主進步黨籍立委陳其邁今天在立法院公布經濟政策，他表示，在目前第四波產業革命的浪潮下，將透過打造智慧城市及各項新產業策略，讓高雄彎道超車，引領台灣經濟發展。

他表示，高雄當前面臨數項挑戰，包括經濟結構轉型、人口結構老化和外移、空氣污染嚴重，以及財政困難，舉債空間有限，這些問題都考驗著高雄未來市長的決斷力與執行力，而高雄需要一個有能力解決問題的市長。

他提出8項創新經濟策略，包括加速傳統產業升級，迎向工業4.0；打造南部科技走廊，發展人工智慧產業；推廣綠能循環經濟產業，空污減量；建構智慧雙港，強化區域運籌競爭力；發展智慧城市，增進便捷生活；推動智慧農漁業、增加農漁民收入等。

他強調，未來將全力推動智慧城市，給高雄市民更便捷的生活，同時也要透過大數據的管理及循環經濟的開發，降低高雄的空污問題，還給市民乾淨的天空，讓高雄的年輕人能放心回家鄉打拚。

陳其邁表示，準備市長選舉一年多來，一開始就成立智庫，分成都市計畫、產業發展，社福和文化教育組，每週定期開一次會，累積了對政策的初步想法，他也瞭解白皮書的撰寫必須接地氣，了解人民的困難，若能通過初選，第二階段也希望更多人能共同編織高雄夢。

他說，「我準備好了」，20年磨一劍，希望能將人生最精采的歲月奉獻給心愛的故鄉高雄。

民進黨高雄市長初選競爭激烈，有4人登記參選，分別是立委陳其邁、趙天麟、管碧玲及林岱樺。（編輯：林孟汝）1070226

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