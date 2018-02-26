進不了衛環委員會 林淑芬劉建國:接受

民進黨立院黨團總召柯建銘26日表示，民進黨立委林淑芬（中）因多次動員未到或未投票，因此不能再參加立法院社會福利及衛生環境委員會。林淑芬下午出席民進黨立院黨團大會時受到媒體關注。中央社記者徐肇昌攝 107年2月26日

（中央社記者蘇龍麒台北26日電）民進黨立委林淑芬、劉建國因在包括勞基法修法過程，未配合黨團運作，今天被黨團要求不得選擇衛環委員會。林淑芬說，因為堅持被處分，坦然接受。劉建國說，接受面對。



立法院每逢單數會期，全體立委就可從8個委員會中，重新選擇要參加的委員會，一旦選定，就要一年後才能再變更，立法院第9屆第5會期即將開議，目前各黨團正著手安排黨籍立委參與各委員會。



柯建銘說，依照民進黨立法院黨團組織規程與強制動員辦法，黨團成員重大法案未出席院會、委員會與黨團會議達兩次，就喪失選擇委員會的權利，林淑芬在勞基法、醫療法、公投法共3次有狀況，劉建國則是在勞基法、藥事法有發生問題，因此他上午都打電話告知兩人無法在立法院本會期選擇社會福利及衛生環境委員會。



柯建銘說，去年11月24日黨團會議時，就決議要求落實相關規定，因此上午他打電話告知林淑芬與劉建國，兩人也分別轉往內政與財政委員會。



民進黨團下午召開黨團大會，會後林淑芬受訪時表示，一路走來在食品安全、勞工權益、環境保護上，對得起選民與人民，因為堅持而被處分，可以坦然接受，「對得起我的選民，也對得起人民」。



媒體問到是否覺得委屈？她說，不會，早知道黨團有這樣的決議，也預期會要付出這樣的代價。



林淑芬說，柯建銘有打電話給她，意思是說要執行黨團規定，不能留在衛環，要換到比較不熱門的委員會，她將轉往內政委員會，但不在衛環委員會也可以繼續在其他委員會努力，還有許多為人民打拼、發聲的機會。



她說，不是不能問政了，也沒有天塌下來了，不會因為在內政委員會就不能關心勞工、食安或環保問題。



民進黨立委劉建國表示，對得起天地、人民與良心，面對黨團決議「接受、面對再加強監督力道」。



民進黨立委管碧玲也在勞基法修法過程中未配合黨團投票，因此沒有選擇委員會的權利，她受訪時說，很好啊！大家都到內政委員會去，每個委員會都很重要。



民進黨立委江永昌也在勞基法修法過程中未配合黨團投票，他說，因此而沒有選擇委員會的權利，但因為他所選的財政委員會沒有滿額，所以不受影響。（編輯：溫貴香）1070226



