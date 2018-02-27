繆德生重傷 吳敦義：保家衛國卻淪至此

反軍人年改團體27日早上衝撞立法院，退役上校繆德生因攀爬圍牆不慎摔落地面而重傷，國民黨主席吳敦義（前右）到立院外帳篷區慰問抗議的反軍人年改團體。中央社記者孫仲達攝 107年2月27日

（中央社記者張茗喧、吳欣紜、黃麗芸台北27日電）退役上校繆德生今天在反軍人年改抗爭時墜落重傷，國民黨黨主席吳敦義表示，看到軍人保家衛國，不惜犧牲性命卻落得現在這樣的狀況，於心不忍，呼籲政府重視陳情內容；副主席郝龍斌則說，政府藐視軍人權益。



反軍人年金改革團體今天早上衝撞立法院，退役上校繆德生疑因攀爬青島東路建物圍牆而不慎摔落地面OHCA（無呼吸心跳），除了傷及頭部，胸腔也因骨折出血，目前在台大醫院加護病房急救。



國民黨主席吳敦義今天中午探視繆德生，並慰問家屬，他在接受媒體聯訪時表示，看到繆德生躺在病床上，身旁只有一堆數字指標，讓他感嘆軍人保家衛國，不惜犧牲性命卻落得現在這樣的狀況，大家都於心不忍，希望繆德生能儘快恢復健康。



記者追問，在立法院抗議現場，退役將軍吳斯懷想遞陳情書，當時立法院院長蘇嘉全稱他在忙，由立法院秘書長林志嘉代收陳情書，這樣是否恰當。



吳敦義說，如果正式的陳情書，蘇嘉全若不是在主持會議應親自接收，但林志嘉身為幕僚，這確實也是他的工作範圍。他強調，政府應對陳情書的內容進行鄭重、認真的了解，才是更重要的事。



國民黨副主席郝龍斌約上午10時45分左右到達立院外鎮江街向抗爭改群眾致意，他指出，在場的軍中夥伴當初為了中華國流血，流汗，甚至犧牲生命，政府也曾承諾每一個年金改革版本都會跟各方代表溝通，但今天卻貿然通過行政院版本，完全沒跟軍中同袍或是退休將士等代表溝通，已經違反了當初的承諾。



郝龍斌說，總統蔡英文一向強調自己是最會溝通的政府，表明要溝通溝通再溝通、謙卑謙卑再謙卑，「但看不到謙卑跟溝通，看到的是傲慢及藐視軍人權益」，政府今天正在做動搖國本的事情，他為國家感到難過。



郝龍斌最後指出，繆德生為了捍衛自己權益、尊嚴，卻重傷昏迷，希望大家可以一起為他祈福。（編輯：陳清芳）1070227



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