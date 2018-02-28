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陸31條惠台措施 陸委會：用利益換認同

發稿時間：2018/02/28 16:29

最新更新：2018/02/28 18:02

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（中央社記者翟思嘉台北28日電）中國大陸今天宣布31條惠台措施，陸委會表示，以利益換取台灣的政治認同，是陸方整體對台政策一環。陸委會將持續關注後續發展，及對我相關產業及人才的可能影響。

中國國務院台灣事務辦公室上午藉由例行記者會主動宣布「關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施」，措施共31條，企圖藉此吸引台灣企業、社團、藝文業等領域人士前往中國發展。

行政院大陸委員會對此表示，已注意到對岸再次單方面公布涉及台灣民眾赴陸求學、就業等相關措施。

陸委會認為，中國大陸對台政策主張沒有改變，近期不斷對台灣緊縮施壓，並同步釋出所謂「惠台措施」拉攏台灣民眾。陸方長期以來反覆推出多種類似措施，目的在提升單方獲益的經濟發展目標、吸納台灣的資源，並希望以利益換取台灣的政治認同。

陸委會說，陸方提出的多項措施，都涉及陸方各部委間的協調落實，對岸是否有具體配套到位或實際執行成效評估，都需再做仔細觀察。

陸委會表示，政府重視台灣經濟、科技文化產業及青年人才的優化政策，也呼籲陸方任何舉措，都應確實保障台灣人民權益，並以互惠互利為目標，排除政治操作，才有助於雙邊關係的良性互動發展。

陸委會也提醒，兩岸在制度、法規、市場環境及理念價值等有所差異，企業及民眾在參與前應謹慎評估可能存在的成本風險與效應，以維護自身權益及安全。（編輯：馮昭）1070228

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