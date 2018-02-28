二二八受難者家屬：中正紀念堂是侮辱

二二八受難者家屬林黎彩28日在二二八事件71週年中樞紀念儀式代表致詞時表示，中正紀念堂高大華美，紀念的前總統蔣中正卻是殺人魔王，對受難者是莫大侮辱。中央社記者謝佳璋攝 107年2月28日

（中央社記者梁珮綺台北28日電）今天二二八事件71週年，受難者家屬林黎彩在中樞紀念儀式代表致詞，表示中正紀念堂高大華美，紀念的前總統蔣中正卻是殺人魔王，對受難者是莫大侮辱。



今年二二八事件71週年中樞紀念儀式以「時代轉型．正義無懼」為主軸，下午2時28分在二二八和平公園二二八紀念碑前廣場舉行，總統蔡英文、行政院長賴清德與柯文哲皆出席。蔡總統並頒發回復名譽證書給受難家屬，向二二八受難英靈們獻花致意。



林黎彩是二二八事件紀念基金會董事，也是二二八事件受難者林界之的女兒，她代表受難者家屬致詞，全程以台語演說。她說，站在此處，她的心情非常複雜，而二二八這3字，就像一根針不斷地刺著她。



林黎彩表示，隨著了解父親林界之在二二八事件遭遇的經過，也慢慢了解二二八整體歷史，所以當二二八紀念碑落成，前總統李登輝在1995年代表國家，首次向二二八受難者與家屬道歉時，她選擇抗議，理由是紀念碑有其代表性，佔地卻非常小。



她說， 反之，在附近的中正紀念堂卻佔地寬廣、建築物高大華美，「紀念的卻是二二八事件的元凶、殺人魔王蔣中正，對家屬是莫大侮辱，不公不義、沒有道德是非。」



林黎彩說，1995年底，行政院成立財團法人二二八事件紀念基金會，卻只有補償與紀念儀式，沒有重視歷史教育。隨著間過去，仍未見政府對二二八事件元兇蔣中正與加害者有其他動作。



雖然行政院成立促進轉型正義委員會，她擔憂效果有限，盼蔡總統能下放權力給促進轉型正義委員會，才能真正落實轉型正義。



賴清德隨後致詞表示，會與蔡總統全力支持、充分授權促轉會，具體回應林黎彩的訴求。（編輯：陳清芳）1070228