對蔣中正棺柩潑漆 李嘉宇：清除威權遺緒

桃園市大溪區慈湖陵寢的前總統蔣中正靈柩28日上午遭潑灑紅漆。（民眾提供）中央社記者范正祥傳真 107年2月28日

（中央社記者范正祥台北28日電）故總統蔣中正棺柩遭潑漆，參與者之一的自由台灣黨組織部主任李嘉宇今天表示，將象徵受難者鮮血的紅漆，潑灑在昔日獨裁者停靈的棺柩，是要表達「清除威權遺緒」。



李嘉宇下午接受中央社記者訪問時說明經過，上午7、8時共有18位夥伴分別從台北市和台中市出發，前往放置蔣中正靈柩的桃園市大溪區慈湖陵寢會合。這些夥伴當中，大約一半是大學生，另一半是青年獨派。在10時許，他和幾位朋友將紅漆潑灑向靈櫬，陵寢管理處人員來不及反應。



談及潑漆蔣中正棺柩的動機，李嘉宇說，很明確，就是要表達「清除威權遺緒」。



李嘉宇認為，「中華民國」和「中國國民黨」這個「外來政權」在台灣並沒有統治的正當性，過去蔣中正是靠著二二八事件和白色恐怖等手段來統治台灣。



他說，台灣已經走向「轉型正義」時代，卻還繼續花費台灣人民的納稅錢用於所謂「前總統蔣中正靈柩」，等於「供養」壓迫台灣人民的元凶，實在沒有道理。



李嘉宇表示，肯定蔡政府努力使得立法院於2017年12月5日三讀通過促進轉型正義條例，但是如果不能把「中華民國」和「中國國民黨」定義為「犯罪組織」，恐怕將來種種有關「轉型正義」的努力，最後都只會落得被「行政和解」取代。



對於潑漆蔣中正陵寢之後，有沒有打算主動向警方到案說明？李嘉宇說，幾位參與行動的夥伴目前還沒有做出決定，但會在收到警方通知之後勇敢面對。（編輯：溫貴香）1070228





桃園市大溪區慈湖陵寢的前總統蔣中正靈柩，遭民眾潑灑紅漆，署名「FETN－蠻番島嶼社」28日在臉書貼出「青年獨派228行動聲明」以及照片（圖）。（取自FETN－蠻番島嶼社臉書）中央社記者邱俊欽桃園傳真 107年2月28日

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