慈湖潑漆事件 蔡丁貴願負政治道義法律責任

慈湖故總統蔣介石靈櫬2月28日遭到包括自由台灣黨成員在內部分獨派青年以紅漆潑灑，自由台灣黨黨主席蔡丁貴3月2日表示，他願意負起政治上、道義上及法律上的責任。中央社記者范正祥攝 107年3月2日

（中央社記者范正祥台北2日電）慈湖故總統蔣介石靈櫬2月28日遭到包括自由台灣黨成員在內部分獨派青年潑灑紅漆。自由台灣黨黨主席蔡丁貴今天表示，願意負起政治上、道義上及法律上的責任。



對於國民黨青年部遞出辯論戰帖，蔡丁貴說，「不用辯論。過一段時間，等情緒平靜以後再來辯論。」



蔡丁貴接受中央社記者訪問說，關於慈湖潑漆事件，這些年輕人決定做這事，詳細的時間沒有告訴他。這些年輕人自己有想過、有評估，也知道潑漆行為會被法律追訴某種刑責，但這是付出代價傳達理念，希望讓台灣社會重視相關問題。



談及此事後續如何處理較好？蔡丁貴認為，「就是交給法律處理」。參與抗爭者也早已做好心理準備，「就照『你們的法律』處理，為了傳達理念甘願受罰。」



談及潑漆青年們的想法和訴求，蔡丁貴說，這些年輕朋友的思考是不滿意「現狀」，認為台灣困囿於這部「中華民國憲法」，所以無法與中國保持合理的關係，還受中國干擾與威脅，所以主張必須結束這樣的關係，台灣青年才會有未來。



蔡丁貴認為，潑漆事件是台灣社會必然會發生的，只是不曉得什麼時候會發生而已。就像過去也無法預測野百合學運、太陽花學運會在什麼時候發生？但是在台灣民主化的過程，只要問題不解決，就一定會發生必須面對台灣主權的問題。



他說，回顧1979年台灣社會當時面臨瓶頸，所以民主運動人士要求解除戒嚴、解除報禁及解除黨禁，行政權的解除束縛。之後，1990年又遇到一個瓶頸，要求國會全面改選及總統直接民選，這是立法權。接下來，未來也會遇到司法權的問題，也就是面臨中華民國憲法的問題，所以發生潑漆的事情是台灣社會變化的必然。



他說，中華民國憲法是束縛台灣社會的緊箍咒，造成台灣地位不是一個主權國。



蔡丁貴指出，這些青年的潑漆行為是在衝撞體制，因為他們認為如果不去衝撞，現行體制不可能自行進化。所以明知行為會觸法，但仍決定付出代價傳達理念，也對因為衝撞不公不義的體制而被這個體制的司法處罰，都已經做好心理準備。



蔡丁貴表示，以他長期從事台灣自決建國運動者的角度來看，這些年輕人的做法已經是超越老一輩從事此項運動者所做的思考。比較老一輩，年輕這輩更加勇敢。



至於台灣社會也出現抗議潑漆事件的聲音，蔡丁貴說，他可以理解，因為有些人對中華民國名號仍是有感情的，擔心中華民國消失，因此有所反應也是必然的。（編輯：林沂鋒）1070302