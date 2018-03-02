美國會通過台旅法 賴揆：不必太理會中國

（中央社記者陳俊華台北2日電）行政院長賴清德今天說，美國國會是代表人民通過台灣旅行法，等美國總統川普簽署後，未來兩國間的政府官員得以正常拜訪，「不必太理會中國態度是怎樣」，但他目前沒出訪計畫。



立法院院會今天對賴清德提出施政方針及施政報告進行質詢。中國國民黨立法委員曾銘宗下午質詢賴清德如何評論目前的兩岸關係？



賴清德表示，美國或其他接觸到的國際人士，對總統蔡英文處理兩岸問題的穩健，是肯定的，蔡總統也釋出許多善意，在就職演說、重要節日演講時，都表達尋求兩岸和平發展、促進交流的立場，「應該給予蔡總統在兩岸政策必要支持」。



曾銘宗問，不能只靠口號，近期政府會釋出哪些善意？賴清德說，「中國從來沒有對台灣釋出過善意」，應該檢討中國為什麼在國際社會上處心積慮封鎖台灣，台灣要參加國際民航組織（ICAO）、世界衛生組織（WHO）、國際刑警組織（INTERPOL）都被封鎖，中國什麼時候對台灣釋出善意？



針對美國國會通過台灣旅行法，賴清德說，行政院表達歡迎、感謝，這有助於兩國關係。至於有沒有規劃出訪美國，他表示，現在談之過早，目前沒有這樣的規劃。



曾銘宗追問，中國恐因此採行更激烈手段，打壓台灣國際、外交關係？賴清德說，美國是世界領袖，台灣是主權獨立的國家，美國跟台灣交往，不必在乎中國或哪個國家的意見，若跟美國交往要處處擔心中國無理的意見，「這個也不必」。



賴清德說，美國國會是代表人民通過這樣的法案，美國總統川普簽署後，未來兩國間的政府官員得以正常拜訪，是很好的事，「不必太理會中國態度是怎樣」。



曾銘宗也問，對於中國提出惠台31項政策，有沒有評論？賴清德說，中國提出這樣的政策他可以理解，但台灣社會這幾十年來幫助中國多少，希望中國能了解，今天能發展到現在的地步，如果沒有台灣人的幫忙，中國可以嗎？



賴清德說，中國在國際社會上處處封鎖、打壓台灣時，要考量台灣曾經幫助過中國，必須要去理解。過去幾十年台灣的資金、人才、技術幫助中國，現在當然希望引領台灣的智慧過去，這都可以理解。



中國國務院台灣事務辦公室2月28日藉由例行記者會主動宣布31條惠台措施，企圖藉此吸引台灣企業、社團、藝文業等領域人士前往中國發展，堪稱農曆春節過後，中國對台經濟文化攻勢的開春第一炮。（編輯：溫貴香）1070302